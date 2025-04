FIFA 18 est le nouveau jeu d’une de séries les plus populaires. Chaque année, des foules de fans attendent la première de ce jeu sportif passionnant en discutant tous ses avantages et inconvénients.

FIFA 18 est, avant tout, un projet d’une énorme échelle. Le mode d’Aventure, qui a été introduit il y a déjà un an offre la présence de grandes stars comme Cristiano Ronaldo, Danny Williams, Gareth Walker ou Rio Ferdinand. Nous avons toujours une possibilité de créer notre propre personnage (bien que ce n’est pas le cas pour le mode d’histoire), devenir un manager ou jouer des matchs singuliers.

Nous avons beaucoup entendu de mode de rue, hélas le studio EA nous en a donné juste un petit échantillon dans le mode d’histoire. Ce clin d’œil de la part de développeurs permet de penser que dans le future, FIFA pourra nous surprendre dans la matière de foot de rue.

Il n’y aura également aucune révolution dans la manière dont on joue – il y a, par contre, plusieurs améliorations qui bénéficieront au côté de contrôle du ballon et par la suite – à la qualité du jeu.

Le rythme de jeu est un aspect qui, de son côté, a aussi connu quelques modifications en donnant plus d’importance sur la position et tactiques. Nous pouvions entendre de plusieurs tentatives d’améliorer l’IA, de sorte que l’ordinateur sera un adversaire apportant encore plus de plaisir de jeu qu’avant.

Un nouvel engin a permis une optimisation de graphisme considérable et ça fait vraiment du plaisir aux yeux. Nous pouvons observer cela à travers plusieurs stades qui semblent être plus divers et vivants.

FIFA 18 ce n’est pas seulement les améliorations dont nous avons parlé avant, mais avant tout un nouveau jeu de la série classique à laquelle beaucoup de gens ont toujours un grand sentiment. Cela vaut la peine d’en jouer même pour tout simplement revenir aux émotions que nous avions senti les années précédentes.