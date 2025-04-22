FIFA 18 - игра из одной из самых узнаваемых серий в мире. Каждый год многие фанаты с нетерпением ждут выхода этой захватывающей спортивной игры, чтоб обсудит её плюсы и минусы.



FIFA 18 представляет, прежде всего, огромный масштаб проекта. В сюжетном режиме, который уже был представлен за год до того, появляются такие большие звезды, как Криштиану Роналду, Дэнни Уильямс, Гарет Уокер или Рио Фердинанд. Мы все еще имеем возможность создать собственный персонаж (даже если он не в режиме истории), стать менеджером или играть в матчи.



Было много разговоров об уличном режиме. К сожалению, он доступен только в одной из миссий из истории. Этот маленький поклон от разработчиков может позволить нам думать, что ФИФА может удивить нас, когда речь идет о уличном футболе.



Геймплей, конечно же, не революционный, хотя все же есть некоторые улучшения, имеющие большое влияние на контроль мяча, а это значит - по качеству игры.



Издатели работали с дальнейшими корректировки темпа игры, усиливая точность и тактические аспекты. Старалисть также с некоторыми модификациами ИИ, так что матчи против компьютера дают нам гораздо больше удовольствия, чем раньше.



Новый движок позволил значительно улучшить графику, поэтому новая FIFA гораздо приятнее для глаз. Особенно видно это со стадионами, которые кажутся более разнообразными и яркими.



FIFA 18 - это не только улучшения, но, прежде всего, другая игра из классической серии, к которой многие люди все еще имеют определенную привязанность. По-прежнему стоит поиграть, чтобы снова почувствовать эмоции, которые мы испытали в предыдущие годы.

