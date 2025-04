Closers to koreańska gra akcji MMO RPG, stworzona przez studio Naddic Games i wydana po raz pierwszy w 2014 roku. Jego autorzy stworzyli swój własny motor graficzny NKX. Fabuła gry przenosi graczy do odbudowanego miasta, nazwanego Nowy Seul, który został całkowicie zniszczony podczas Pierwszej Wojny Międzywymiarowej. W tamtym czasie, okropne potwory zrujnowały nasz świat, przedostając się przez wielowymiarowe wrota. Początkowo, ludzie nie mieli żadnych szans, by przeciwstawić się potężnej sile potworów, jednak w trakcie trwania wojny, niektórzy zaczęli zdobywać pewne nadludzkie umiejętności. którymi zdołali pokonać wrogów. Ostatecznie, bojownicy pozamykali nieszczelne wrota i odbudowali miasto. Niestety nie było im dane długo przeżyć w pokoju. Dlatego powstań do walki u boku Closers podczas drugiej inwazji! Wybierz jedną z pięciu klas: Striker, Caster, Ranger, Fighter lub Lancer. Wszystkie klasy mają dostęp do unikalnych zdolności. Nie pozwól, aby potwory doszczętnie zniszczyły naszą planetę! Dołącz do grupy koreańskich studentów i pokonaj wrogów!