Closers é um jogo MMO RPG coreano de ação, desenvolvido pelo estúdio Naddic Games e lançado por primeira vez em 2014. Os autores criaram o seu próprio motor gráfico NKX. O enredo do jogo transfere os jogadores para a cidade recentemente reconstruida, chamada New Seoul que foi totalmente destruída durante Primeira Guerra Dimensional. Nessa altura, os monstros das outras dimensões entraram no nosso mundo através os portais e causaram os grandes estragos. No início, os humanos não tinham poderes suficientes para combater os monstros, mas enquanto a guerra continuava, algumas pessoas começaram a ganhar habilidades sobre-humanos e conseguiram derrotar os inimigos. Finalmente, estes combatentes fecharam os portais com sucesso e tentaram restabelecer a cidade. Mas infelizmente os cidadãos não conseguiram viver muito tempo em paz.. Por isso, levanta-te e luta ao lado dos Closers na segunda invasão! Escolhe entre cinco classes: Striker, Caster, Ranger, Fighter ou Lancer. Todas as classes têm as habilidades específicas. Não deixa que os monstros destruam o nosso planeta! Junta-te à equipa dos estudantes coreanos e derrota os inimigos!