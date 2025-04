Closers è un gioco di azione RPG MMO coreano, creato dallo studio Naddic Games e pubblicato per la prima volta nel 2014. I suoi autori hanno creato il proprio motore grafico NKX. La trama del gioco ci porta nella città ricostruita, chiamata New Seoul, che fu completamente distrutta durante la Prima Guerra Interdimensionale. A quel tempo, orribili mostri hanno rovinato il nostro mondo, passando attraverso un portale interdimensionale. Inizialmente, la gente non aveva alcuna possibilità di opporsi alla potente forza dei mostri, ma durante la guerra, alcuni cominciarono ad acquisire alcune abilità sovrumane, grazie ai quali sono riusciti a sconfiggere i nemici. Alla fine, i combattenti hanno chiuso il portale e ricostruito la città. Sfortunatamente, sono sopravvissuti in pace per molto tempo. Per questo, combatti durante la seconda invasione! Scegli una delle cinque classi: Striker, Caster, Ranger, Fighter o Lancer. Tutte le classi hanno le abilità uniche. Non lasciare che i mostri distruggano completamente il nostro pianeta! Unisciti a un gruppo di studenti coreani e sconfiggi i nemici!