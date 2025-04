Zagraj w Blade of Queen już dziś i doświadcz całkowicie nowej przygody w tej darmowej, przeglądarkowej grze MMORPG. Zalecaj się do swoich królowych, aby zdobywać uznanie, potężne bonusy i stań się ich ostrzem przeciw złu.



Walcz w opartym na turach systemie walki, aby pokonać coraz to więcej niezwyciężonych wrogów, a następnie ulepszaj swoją drużynę na różne sposoby takie jak używanie miksturek, zdobywanie nowego ekwipunku, potężnych klejnotów i talentów. Poproś gwiazdy o potężne buffy z Konstelacji i ulepszaj je. Możesz wybrać spośród pięciu różnych klas - Rycerza, Rangera,Zabójcę, Wojownika i Czarnoksiężnika. Każdy z nich posiada inne umiejętności i wygląd!



Dołącz do grupy i razem pokonajcie Upadłe Boginie, aby zdobyć reputację i jeszcze większe nagrody. Jedyna rzecz jaką musisz zrobić to zarejestrowanie się i dołączenie do tego fantastycznego świata pięknych Bogiń, które nie mogą się doczekać, aby otrzymać Twoją pomoc.