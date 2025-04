Joga Blade of Queen já hoje e experimenta uma totalmente nova aventura neste gratuito jogo MMORPG de navegador. Corteja as tuas rainhas para ganhar afinidade, prémios gratificantes e para tornar-te a espada delas contra o mal.



Luta no sistema de combate baseada em turnos para derrotar os mais e mais poderosos inimigos e moderniza a tua toda equipa em várias maneiras como usar elixires, conseguir os novos equipamentos, gemas poderosos e talentos. Pede as estrelas para o novo Buff de Constelação e faz ele crescer. Podes escolher entre cinco classes diferentes - Cavaleiro, Ranger, Assassino, Guerreior ou Mago, cada um com as outras habilidades e aparências diferentes!



Junta-te a equipe e derrota juntos as Deusas Caídas para receber a reputação e prémios ainda melhores. Única coisa que tens que fazer é registrar-te e juntar-te a este mundo fantástico de bonitas Deusas que não podem esperar de receber tua ajuda.