Gioca a Blade of Queen oggi e vivi una nuova avventura in questo browser gioco MMORPG gratuito. Corteggia le tue regine per ottenere l'approvazione, potenti bonus e diventa la lama contro il male.

Combatti in un sistema di combattimento a turni per sconfiggere sempre più nemici potenti e migliora la tua squadra usando pozioni, nuovo equipaggiamento, potenti gemme o talenti. Chiedi alle stelle di ricevere un potente potenziamento dalle Costellazioni. Puoi scegliere tra cinque diverse classi: Knight, Ranger, Assassin, Warrior e Warlock, ognuna con le capacità e l'aspetto diversi!

Unisciti al gruppo e, insieme, sconfiggete le Dee Perdute per farsi reputazione e ricevere ricompense. L'unica cosa che devi fare è iscriverti e unirti a questo fantastico mondo di belle Dee che non vedono l'ora di ricevere il tuo aiuto.