Jak grać Masterem Yi? Poradnik

Hej ludzie, oto poradnik do Master'a Yi - Szermierza Wuju. No to zaczynamy.Pewnie niektórzy mnie znają z poradnika do Xayah (Jak orać Xayah? Poradnik). Pomyślałem, że mało kto pisał komentarze typu zrób poradnik jak ograć Katarinę, Kassadina itd. Dziś zrobiłem poradnik do Master'a Yi - Szermierza Wuju. Przy okazji dam wam kilka ciekawostek. Dobra, do rzeczy. Po pierwsze, gdy gracie Masterem Yi, to polecam dwie opcje: iść na dżunglę lub solo top. Stosunkowo to jest tania postać (kosztuje 450 PZ), więc jest tania i tyle. Gdy już nim gracie, to (w przypadku dżungli) składajcie Maczetę Łowcy, z której kupicie Mrożące Porażenie. Później kupcie do tego Zaklęcie: Wojownik, czyli to. W dalszej części rozgrywki polecam Kosę Statikka. Radzę też kupić Krwiopijca, Ostrze Nieskończoności, Krwiożerczą Hydrę, Ostrze Gniewu Guinsoo lub Ostrze Zniszczonego Króla, ale jak ktoś kupuje w każdej rozgrywce do niego buty, to polecam Ioniańskie Buty Jasności i Umysłu lub Buty Mobilności. Jak chodzi o grę to znam combo, które (jak się je dobrze wykorzysta) pozwoli walnąć Pentakill'a. Na początek klikamy R, potem wbijamy się na przeciwników z Q i E, a gdy są za silni, standardowo użyć Błysku i W z dala od wrogów. Dobra, teraz ciekawostki. Master Yi jest Iońskim wojownikiem Wuju. Jego gogle zostały zrobione przez Heimerdingera. Jego przyjacielem oraz byłym już mistrzem jest Wukong - Małpi Król. Jego wrogiem jest natomiast Singed, który zniszczył jego zakon Wuju. Wracając do gogli są zaprojektowane tak, aby wykrywać widma, lecz już nie działają i nie pomagają mu w rozgrywce. Master Yi ma jedną parę oczu, ale gogle sprawiają, że wygląda, jak gdyby miał siedem gałek ocznych. Słowo Yi w języku chińskim oznacza łatwość, zmianę lub wróżbę. Jego gogle mają nazwę Siedem Soczewek Intuicji. Co do skórek to ich 8 ( 7 i jedną standardową). Master Yi Zabójca wraz ze Złotym Alistarem i Białym Magiem Veigarem są najtańszymi skórkami w grze. Wybrany Master Yi posiada miecz, który jest bardzo podobny do miecza świetlnego z Gwiezdnych Wojen. Master Yi z Ionii to skórka, która przedstawia go w rodzinnym kraju - Ionii. Samuraj Yi jest mocnym nawiązaniem do japońskich samurajów i siogunów. Master Yi Łowca Głów wyglądem nawiązuje do Predatora. Dzieli temat z Akali, Caitlyn, Nidalee i Rengarem. PROJEKT: Yi to jeden z pierwszych skórek tej serii. Dzieli temat z Fiorą, Leoną, Lucianem, Yasuo, Zedem, Ashe, Ekko i Katariną. Master Yi Kosmicznego Ostrza dzieli temat z Kosmicznym Żniwiarzem Kassadinem, Rakanem Kosmicznego Brzaski i Xayah Kosmicznego Zmierzch. Swoją drogą Master Yi Kosmicznego Ostrza to moja ulubiona skórka. Dzięki wielkie za to, że od czasu do czasu do mnie zaglądacie i komentujecie moje poradniki. Następny już niedługo.