AWP czy SCAR-20 ? Co lepsze?

suchoklates130

awp zabije na strzała oprócz nóg ale scar ma więcej ammo do wystrzeenia w krótrzym czasie niż awp scar 20 zabija na dwa strzały chyba że w głowę to jednym podobnie awp jednka powiedzmy sytuacja 1v1 mamy awp jesteśmy na mapie de mirage i bronimy już zaplantowanej paki wiemy że ostatni był na B więc powiedzmy że idziemy do pałaców wcelowujemy się w chody lub dżunglę i zabijamy na strzała kampimy i czekamy aż gościu zacznie defować najpierw może być fejk więc warto żucić flesha i zazwyczaj wygrywamy rundę ta sama sytuacja tylko ze skarem 20 wydaliśmy na niego 250 dolarówwięcej ale okej broniy paki jesteśmy w pałacu i strzelamy do gościa jeden strzał i nie zdążymy strzelić drugi raz bo dostajemy heda i drużyna wyzywa od noobów bo mamy scara i przegraliśmy wiec według mnie awp jest lepsze ale jak ci nie idzie z awp to warto zagrać 2 lub 3 rundy całkowite eco i kupić sb scara i może akurat coś siądzie jak nie to próbujemy z innemi broniami takie jest moje zdanie a jakie wasze???

Pozdrawiam.