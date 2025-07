Czy można odzyskać ?

Też mam ten problem, nigdzie nie ma informacji jak to zrobić, a jak napisałem do suportu to się nie odzywają. I konto za 700- 800 zł poszło się jebać z dymem.

Grzejnik_Xd

Jeśli pamiętasz twój e-mail to się na niego zaloguj i powinjo się udać. Jeśli nie to poszukaj w ustawieniach w grze i wyloguj się z gier play w war robots i zaloguj na nowo na twoje konto. Jeśli miałeś konto połączone z Facebookiem to poprostu się z nim połącz. Mam nadzieję że pomogłem! W razie pytań postaram się odpowiedzieć. (PS: Support PIXONIC rzadko odpisuje a jak już odpiszą to nie oni ale bot c:)