Hill Climb Racing 2 - Pojazdy Cz. I

Witajcie dzisiaj mam dla was przedstawienie pojazdów z gry Hill Climb Racing 2.

Nie jest to co prawda najszybszy pojazd w grze, ale ma dla nas graczy największy sentyment, ponieważ był on znakiem rozpoznawczym pierwszej części gry. Nadaje się głównie na mapy otwarte, i co najważniejsze płaskie ze względu na trudność podjeżdżania pod górki.

Jest on minimalnie lepszy od Jeepa ze względu na swoje przyśpieszenie. Posiada również podobnie minusy jak Jeep i ma trudność z wyjazdem pod górę i co trzeba dodać gracz jest narażony na częstsze upadki niż w pierwszym pojeździe ze względu na jego stabilność, więc musimy uważać.

Jest on najzabawniejszym ze wszystkich pojazdów, które przedstawie. Można w nim przewozić swoich trzech pasażerów, jednak uwaga! Podczas wyboistej jazdy Bus zaczyna się rozpadać i nasi goście z niego wypadają. Nie mniej jednak trzeba podkreślić, że jest on bardzo stabilny ze względu na jego rozkład kół. Jest on świetny w podjeżdżaniu pod wysokie wzniesienia ale nie jest zbyt szybki.

Jest on udoskonaloną konstrukcją Jeepa Billa. Posiada wyższe zawieszenie, klatkę bezpieczeństwa która chroni nas przed niespodziewanymi kraksami podczas wyścigu i większe terenowe koła pozwalające lepiej jeździć po wybojach. Jest on już dosyć szybki, świetnie sprawdza się na wyboistych trasach i w tunelach, w których kierowce chroni klatka. Ma on niestety jeden dosyć duży minus, a jest nim podjeżdżanie pod góry, czasami miewa z nimi problemy.

Tak to Traktor nie przewidzieliście się. Jest on w grze od niedawna i był on sporą niespodzianką. Nie mniej jednak jest on świetny w podjeżdżaniu pod wysokie górki, ale jak to traktor nie jest zbyt szybki, jak to traktor, bez rewelacji.

Tak samo jak Skuter posiada bardzo dobre przyśpieszenie, które daje mu ogromną przewagę nad resztą. Jest on jednak szybszy od Skutera, w końcu to Cross. Posiada również te same wady co jego mniejszy kolega, a mianowicie trudność podjeżdżania pod wzniesienia i małą stabilność, i kierowca narażony jest na upadek ze względu na brak ochrony głowy kierującego.

Jest on jednym z najszybszych pojazdów w grze. Wyśmienicie radzi sobie z jakimikolwiek wzniesieniami czy wybojami. Ma najlepsze przyśpieszenie z pośród wszystkich aut w grze. Jego dużym plusem jest także klata bezpieczeństwa która przydaje się w tunelach, jaskiniach.

Jest to Auto Sportowe czyli jak sama nazwa mówi jest on stworzony głównie do tras ulicznych. Jest bardzo szybki i bez trudu radzi sobie niewielkimi wzniesieniami. Największym trudem dla tego auta są jednak nierówności na trasie, które mocno hamują pojazd.

Jest to najwyższy pojazd w grze. Jest on dość szybki i bez problemu radzi sobie z wybojami na trasie. Ze względu na swoją wielkość ma problemy z podjazdami pod większe wniesienia. Trzeba dodać również, że całkowicie nie nadaje się do map tunelowych, czy jak kto woli jaskiń.

A więc tak, pierwszym pojazdem jest czerwony Jeep Billa Newtona:2 pojazd to Skuter:3 pojazd to Bus:4 pojazd to Super Jeep:5 pojazdem jest Traktor:6 pojazd to Motocross:7 pojazd to Buggy:8 pojazdem jest Sportowe Auto:9 pojazd to Monster Truck:Dziękuję za przeczytanie artykułu. II część ukaże się w najbliższym czasie.Michał <3