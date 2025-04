Według mnie najlepsze czołgi na twierdze

VI tier:

*T34-85- Według mnie czołg idealny do sidescrapów, zbijania bazy podczas okupoania, oraz szybkiego dmg. Po pierwsze niezłe działo 85 mm,które zadaje minimum 247dmg.PO drugie dobra mobilność, ponieważ jak na czołg lekki jedzie ok 45 km/h,oraz po trzeciecałkiem niezły poancerz.





*kw-85- Jego starym wyjadaczom nie musze przedstawiać. Idealny jeśli chodzi o pancerz kadłuba jak i wieży, oraz działo( żeby nie było nie pisze kv, ponieważ to jest od białoruskiego przetłumaczenia, więc pisze po polsku kw)





OI- Gdy ten czołg widze na twierdzach to odrazu myśle, że przegraliśmy. Teraz pytanie dlaczego? Ponieważ jego troll gun leję na nawet 966dmg. niestety jego największą wadą jest papierowy pancerz na bokach pojazdu.Natomiast nie przebijecie go z przodu i z tył

T-37-czołg, który według mnie powinien tutaj być. niesamowity spotter, co też można powiedzieć o działu.

strv 74- szczerze kocham ten czołg jeśli chodzi o bycie nieprze ciętną nabijaczką kredytów (może tak jest tylko u mnie )

T-44-Czyżby potomek t34-85...Tak. Uwielbiam go za swoją mobilność i za swe działo. Czyli to co ja w tej grze uwielbiam.naprawde go polecam na początek

Emi l- No po prostu niewiarygodne, aby czołg ciężki miał magazynek, który mu jednak pomaga. To jest taki specyficzny czołg, ponieważ nie gra się nim jak innymi. Musisz stanąć za górką i tam strzelać. No ale dlaczego? Otóż on ma bardzo, ale wnet bardzo opancerzoną wieże niedość, że to to jeszze pod kątem niesamowite rykoszety gwarantowane

Tiger II- Czyżby potomek pogromcy outsmarku? Tak, jedną zaletą działo, drugą pancerz . Natomiast jednym minusem jest cena

is 3-Po prostu czołg legenda. Idealny do twierdz. ten czołg ciężki może wiele odbić dzięki opływowemu kształu. Działo jest całkiem op, ale długo przeładowuje(kto ma ten wie)

Scorpion G-Typowy kamper. jego zadanie jest taki : znaleść krzaki, skampić sie, przeładować, strzelać. PO tym wszystkim leci ok 5 tys dmg

Kiedyś myślałem nad jedną sprawą która mnie korciła od dawien dawna : Jakie czołgi powinny być na twierdzę w World of Tanks. I oto moja lista najbardziej polecanych przez mnie czołgów. Podzieliłem tę listę na pojazdy normalne z drzewka i na pojazdy premium:VIII tierPO TYM WSZYSTKIM NIE PISZĘ DZIESIĄTEK, PONIEWAŻ MYŚLE, ŻE KAŻDA SIE NADAJEOto moja lista . Jeśli chcecie jakiś czoł polecić to możę go napisze w drugim artykule. Ja już lecę, więc cześć