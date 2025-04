Paladins - poradnik do Seris.

huseim

Seris w grze Paladins: Champions of the Realm pełni rolę Supporta. Jej umiejętności pozwalają na przywrócenie sporej ilości życia swoim sojusznikom. Wyjątkową czyni ją to, że nie musi nawet na sekundę podchodzić do sojuszników potrzebujących leczenia. Mimo małej ilości życia jest bardzo ciężka do zabicia dzięki jej umiejętnością. W tym artykule, postaram się nie tylko szczegółowo opisać jej umiejętności i karty, ale także podzielić się swoim doświadczeniem na temat tej postaci.

Zacznijmy więc od omówienia skilli naszej healerki.



Kula dusz (LPM) - Jest to podstawowy atak Seris. Pociski zadają 210 obrażeń i mogą być wystrzeliwane co 0.3 s. Pociski, przenikają przez wrogów, wywołując efekt "kuli dusz". Efekt ten kumuluje się maksymalnie do 4 razy. Seris podstawowo ma w swoim "magazynku" 12 amunicji. Można ją zwiększyć kartą "Mroczne dynamo", która na czwartm poziomie dodaje naszej bohaterce aż 8 amunicji.



Przywrócenie duszy (PPM) - Umiejętność healująca sojuszników. Przywraca celowi 2000 punktów życia w ciągu 2 sekund. Nie można tej umiejętności użyć na sobie. Można ją przerwać w dowolnym momencie. Podstawowo czas regeneracji tej umiejętności wynosi 4 s. ale można to zredukować o maksymalnie 2 sekundy, dzięki karcie "Kuźnia dusz".



Rozdarcie duszy (Q) - Umiejętność bezpośrednio powiązana z atakiem podstawowym. Detonuje wszystkie aktywne ładunki dusz. Każdy ładunek zadaje 100pkt. obrażeń, a każdy wróg może mieć na sobie maksymalnie 4 ładunki. Każdy zdetonowany ładunek przywraca Seris 15% zdrowia. Przykładowo, jeżeli trafimy we wroga cztery razy atakiem podstawowym i po tym użyjemy Q, zadamy wrogowi 1240 obrażeń (840 z LPM + 400 z Q), oraz przywrócimy sobie 60% życia.



Podróż w cieniu (F) - Na 5 sekund, Seris staje się niewidzialna oraz niewrażliwa na wszelkie efekty i obrażenia. Jest to na chwilę obecną najlepszy skill ucieczkowy w grze. Dzięki tej umiejętności, diametralnie zwiększa się przeżywalność naszej bohaterki. Możemy dzięki tej umiejętności np. uniknąć ulta Skye, lub Drogoza. Możemy również użyć tego skilla, gry wrogi flank atakuje nas od pleców.



Konwergencja (E) - Ultimate Seris. Rzucamy kulą przed siebie (Jeżeli przesuniemy kamerę w górę, kula poleci dalej). Po 0.5 s. wrogowie znajdujący się w pobliżu kuli zostają przyciągnięci do niej. Warto dodać, że ta umiejętność tylko przyciąga, nie narzuca na wrogów żadnego stuna, ani spowolnienia. Można zgrać się z innymi graczami i np. użyć ulta razem z Wiktorem czy Skye. Ja osobiścię staram się używać go gdy na punkcie, lub w pobliżu niego znajduje się większość sojuszników. Wtedy mam pewność, że mój trud nie poszedł na marne.



Talia:



Z racji tego, że Seris jest healerką, przedstawiam Wam zestaw kart, który zwiększa przeżywalność nie tylko naszych sojuszników, ale też i naszą.





- Przymierze krwi( 4 poziom) - Karta która przywraca nam 280 pż sekundę na 4 poziomie, gdy healujemy sojuszników. Znacząco zwiększa naszą przeżywalność.

- Syfon otchłani ( 1 poziom) - Podczas działania "F" przywracamy sobię 50 PŻ na sekundę.

- Zasłona (1 poziom) - Skraca czas odnowienia "F" o 15%

- Mroczny szept (2 poziom) - Zwiększa szybkość ruchu o 40% podczas działania "F"

- Kuźnia dusz (4 poziom) - Skraca czas odnowienia "Przywócenie dusz" o 2s.



Poziomy karty należy dobrać wedle swoich potrzeb, jednak "Kuźnia dusz" i "Przymierze krwi" obowiązkowo na 4 poziomie.



Karty legendarne:



- Jedynym i najlepszym rozwiązaniem na chwilę obecną jest karta" Śmiertelny dotyk". Zwiększa ona zasięg naszego heala (PPM), oraz wydłuża czas jego trwania.



Perki:



Z racji tego, że Seris może strzelać atakiem podstawowym co 0.3 s. polecam kupić "kauteryzacje", aby unieszkodliwić healera w przeciwnym teamie.

Polecam również wyposażyć się w "Dopalacz Morali", aby częściej uprzykrzać życie przeciwnikom.

Niszczyciel tarcz, również jest dobrym rozwiązaniem, jeżeli we wrogim teamie znajdują się postacie korzystające z tarcz.

Seris dość szybko może pozbawić przeciwników dodatkowej ochrony, aczkolwiek ja osobiście polecam iść w "kauteryzacje"