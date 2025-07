Jeden wielki magazyn ? Czy to ma sens ?

DeVan

Otóż w miarę rozwoju gry, każdy gracz by założyć kolejną kolonię i chodzi tu o 11 bądź 12 kolonię, musi zamienić swoje miasta w jeden wielki magazyn. Czy aby gra nie traci na tym etapie swoich graczy? Przecież nikt nie lubi niszczyć tego co zbudował , a tu powracamy do gry by podejrzeć jak 6 dni buduje się nam magazyn, który zwiększa pojemność aż uwaga! o 8000 jednostek, co wydaje się być kropelką w morzu w porównaniu z wymaganiami wybudowania pałacu. Co o tym sądzicie ?