Case Simulator 2 [android]

Produkcja którą dziś przedstawiam jest badzo rozbudowanym symulatorem.

Zaczynając od najprostrzych funkcji takich jak otwieranie skrzynek akończąc

na innych rozrywkach takich jak:

- Jackpot - Spróbuj swojego szczęscia wrzucając do wspólnej puli swoje skiny

ale zwycięsca może być tylko jeden i to on zgarnia cały łup .

- Ruletka - Tutaj również możemy spróbować szczęścia stawiając na jeden z

trzech kolorów : zielony , czerwony , czarny.. Stawiając na zielony możemy

zyskać najwięcej lez również najwięcej ryzykujemy..

W symulatorze tym otrzymujemy również dostęp do robienia kontraktów

czy wymiany z innymi graczami.Właśnie ten aspekt wygrywa nad innymi

symulatorami tego typu , możliwość rywalizacji multiplayer co sptawia

że chcę się grać, wygrywać coraz więcej , bogacić się.

Gra potrafi wciągnąć na długie godziny i zarwane noce :)

Symulator oferuje nam również możliwość wbijania poziomu, im

wyższy poziom tym lepsze przedmioty bedziemy otrzymywać w

skrzyniach.Dostajemy także rozbudowany system ulepszeń

zaczynając od większej szansy na lepsze przedmioty kończąc

na większej szansie na wygranie puli w Jackpocie

Jednym słowem jeden z lepszych

symulatorów otwierania skrzynek na rynku.Moja ocenka 9/10.Pozdrooo

Case Simulator 2 jest to dobrze dopracowany symulator otwierania skrzynek.Jednak na otwieraniu skrzynek się nie kończy , dostajemy również dostep dowielu innych opcji kojażących się z grą CS GO.