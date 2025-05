Enderman- musisz to wiedzieć

Dżem dobry. Postanowiłem wrócić do dawno porzuconej serii, w której kolejno opisuję zarówno podstawowe jak i mało znane informacje na temat kreatur gry minecraft.Tym razem mam dla Was przygotowany opis endermana oraz przedmiotów pozyskanych z niego. Zapraszam.1. Jego wygląd był częściowo inspirowany legendą slendermana. Jest bardzo wysoki oraz chudy i ma nienaturalnie długie ramiona. Do tego gdy uda nam się zobaczyć jego twarz, to jest za późno na ucieczkę, zupełnie jak w przypadku slendermana.2. Są bardzo wytrzymałe, posiadają 40 pkt. Zdrowia, czyli 20 serc.3. Zależnie od poziomu trudności zadają różne obrażenia, 2 serca na łatwym, 3,5 na średnim i 5 na trudnym .4. Pojawiają się gdy poziom światła jest mniejszy niż 7, czyli w nocy. Do tego są zawsze obecni w wymiarze kresu, z którego pochodzą. Stąd ich nazwaerman, gdzie słowo end z j. Angielskiego oznacza koniec/kres.5. Mimo, że pojawiają się tylko w nocy, to nie boją się światła i nie zmieniają swego zachowania podczas dnia.6. Enderman jest neutralnym stworzeniem i nie zaatakuje gracza bez powodu.7. Sprowokować go do ataku można na dwa sposoby: zaatakować samemu lub spojrzeć mu prosto w twarz z odległości 65 bloków lub mniejszej.8. Potrafi podnieść losowy blok i przestawić go w inne miejsce.9. Jeśli mamy na sobie założoną dynię i spojrzymy na niego, to nie zaatakuje, ponieważ dynia zakrywa całą naszą głowę i enderman nie wie czy na pewno patrzymy na niego.10. Po śmierci wypada z niego od 0 do 1 perły kresu.11. Potrafi się teleportować co czyni z niego trudnego przeciwnika. Zaatakowany ucieknie od nas, po czym po chwili wróci i zaatakuje od tyłu, lub z innej strony. Zawsze tam gdzie się go nie spodziewamy.12.Perły kresu, które z niego wypadają potrafią nas teleportować, by to zrobić wystarczy nimi rzucić a przeniosą nas do miejsca, w którym wylądowały. Należy jednak pamiętać, że po każdym rzucie perła ulega zniszczeniu, a teleportacja zabierze nam 2,5 serc zdrowia.13. Po rzucie perłą kresu istnieje 5% szansy, że zrespi się z niej endermite.14. Gdy połączymy perłę kresu z płomiennym proszkiem, to uzyskamy oko kresu.15. Jeśli rzucimy okiem kresu, to zacznie ono unosić się nad ziemią i szukać podziemnej fortecy. Gdy na nią trafi zatrzyma się w miejscu. Po tym opadnie na ziemię lub eksploduje.16. Oczy kresu służą też do otwierania portalu do wymiaru kresu. By to zrobić trzeba umieścić 12 pereł przy portalu w fortecy.17. Jeśli połączymy perłę kresu z obsydianem, to otrzymamy skrzynię kresu, która może przenosić nasze przedmioty.18. Enderman odnosi obrażenia przy kontakcie z wodą, dotyczy to również deszczu. Gdy tak się stanie, szybko przeniesie się w inne suche miejsce.19. Endermana można powstrzymać przed teleportacją, wystarczy położyć mu pod nogi piasek dusz. Gdy ten na nim stoi nie będzie się teleportował, chyba, że go zaatakujemy.20. Enderman nie zaatakuje nas gdy będziemy patrzeć się na niego przez przezroczyste bloki jak np. Szkło czy kraty.21. Istnieje bug, dzięki któremu atakowanie go na wysokości nóg sprawia, że nie będzie mógł się teleportować by się od nas oddalić.22. Jest to jedyny stwór, który występuje we wszystkich wymiarach.23. Nie można zranić go bronią dystansową, ponieważ zawsze uniknie pocisku przez teleportację.24. W wersji beta potrafiły podnosić każdy blok, nawet skałę macierzystą.