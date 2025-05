Clash Royale - najlepsze karty

Karta numer 6.

Lava Hound





Miner



Karta numer 4.



Karta numer 3.



Karta numer 2.



Karta numer 1.



Która karta zjest najlepsza?W tym artykule wyrażę swoją opinię! ;DWitam! W tym artykule przedstawię wam swoją opinię na temat najlepszych kart w Clash Royale. Przypominam, że to jest tylko moja opinia.Zapraszam do przeglądniecią artykułu. Napiszcie swoje najlepsze karty w komentarzach! :)Mega minion jest latającą kartą, która potrafi pokonać skontrolować różne jednostki. Kosztuje tylko 3 eliksiru i zadaje dużo obrażeń. Można zrobić duo używając przy tej karcie lava hound.Lava Hound jest latającą kartą, która bardzo dobrze skomponuje się z innymi jednostkami do ataku. Zabiera dużo obrażeń i po chwili nie ma już wieżyczki naszego przeciwnika. Można idealnie skomponować je z minionem lub minerem. Lava kosztuje 7 eliksiru.Miner jest kartą która bardzo łatwo może zniszczyć wieżyczke przeciwnika. Karta ta ma oryginalną umiejętność. Można bardzo fajnie skomponować ją z lava houndem. Kosztuje 3 elixiru.Karta kosztuje 1 eliksiru. Przyda się do skipowania jak i zresetowania inferno toweru, inferno dragona. Może dobić minion horde jeśli nie zrobił tego zap. Dodatkowo zamrozi jednostkę na którą atakujemy na jakiś czas więc możemy pozbierać eliksir na kolejną jednostkę. Podsumowując może zrobić dużo za nie wiele.Karta tak jak wyżej podany Ice Spirit potrafi zresetować inferno tower, inferno dragona. Może załatwić minionową hordę rób coś typu skeleton army. Jest bardzo tania ponieważ kosztuje 2 eliksiru. Nie zapominając można też nią skipnąć kolejkę kart co jest bardzo dobrą możliwością tej karty.Jest jedną z najlepszych kart. Jeżeli mamy ją w decku mamy dużą przewagę nad swoim przeciwnikiem mówiąc o eliksirze. Bardzo często spotykana w TV Royale. Pasuje do większości decków. Niestety fireball/rocket może ją bardzo szybko zniszczyć. Karta ta kosztuje 5 eliksiru.Jest to moja ulubiona karta, której niestety nie mam po mimo wielu prób uzyskania jej. Kosztuje 7 many i można ją łatwo skomponować. Jest jednostką, która łatwo załatwi inne chodzące jednostki. Skacząc na nie zabiera bardzo dużo obrażeń. Łatwo zniszczy lub zada duże obrażenia wieżyczce przeciwnika. W dobrym skomponowaniu może bardzo dużo zrobić. Serdecznie zachęcam do gry tą kartą. Bardzo często spotykam ją na wyższych arenach i trudno pokonać przeciwnika z tą kartą. Życzę miłego dropienia z chestów :)Przypominam, że to tylko moja własna opinia. Podzielcie się swoją opinią w komentarzach! Czekam :D Jeżeli spodobał wam się mój artykuł to przyszykuje top 10 kart w clash royale ( nie widzianych tutaj).Pozdrawiam!