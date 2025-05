Witam! W tym poradniku przedstawię jak grać bohaterem Nunu w jungli, zapraszam.Q - Willump czyli towarzysz nunu gryzie przeciwnika zadając mu obrażenia i lecząc się się o pewien procent swojego maksymalnego zdrowia. - koszt many: 65W - Willump tworzy śnieżkę która z czasem toczenia rośnie, im większa tym zwiększy się podrzucenie wroga w chwili zderzenia. - koszt many: 50/55/60/65/70 pkt (zależne od poziomu umiejętności)E - Nunu rzuca śnieżkami i zadaje obrażenia. - koszt many: 50/55/60/65/70 pkt (zależne od poziomu umiejętności)R - Bohaterowie tworzą wielką lawinę w pewnym obszarze, która spowalnia i zadaje przeciwnikom obrażenia. - koszt many: 100 pktBuild do Nunu i Willumpa polecam ten co jest podany jako domyślny w grze, jedyną różnicą jest smite, ja wolę grać z niebieską wersją ale czerwona też się nieźle spisuje.Ja gram z takimi runami i je polecam, zamiast runy "Rynek przyszłości" możemy także zagrać z darmowymi butami bądź ciastkami.Ganki zaczynamy wchodząc na linnie z naszym W, czyli kulą która podrzuca wroga i zadaje obrażenia, jeżeli mamy dobrą sytuacje polecam zacząć toczyć kulę z daleka by zwiększyć demage i podrzut. Reszta ganku nie jest mocno skomplikowana, podczas podrzucenia nasz sojusznik ma czas by zadać obrażenia i wystarczy wtedy dobić nie przyjeciela.Nunu i Willump są tankami, zalecam grać nimi gdy mamy mało tankowatą drużynęCzary przywoływacza jakie polecam to: flash i smiteGrę zaczynamy od czerwonego/niebieskiego wzmocnienia a następnie kierować się na kraba, grając naszymi bohaterami chcemy zdobyć jak największą kontrole nad rzekami ponieważ to właśnie z nich będziemy zaczynać większość ganków.Umiejętności polecam ulepszać w następujący sposób:Q>W>E - lepsze czyszczenie jungli i zabieranie smokówW>Q>E - lepsze ganki- Bardzo szybkie czyszczenie jungli.- Łatwe ganki.- Postać dobra zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych graczy.- Bez problemu możemy zabierać samemu smoki.- Dobra w walkach drużynowych.- Średnia mobilność.- Trudne do nauczenia się używania "R" w odpowiednim momencie.- Słaba w 1vs1.Kategoria: LegendarnaCena: 1820 RPZmienione Animacje: Chodzenia, Żartu i tańca (ctrl + 3)Zmieniono też również niektóre kwestieDziękuje za przeczytanie artykułu! Ostatnio bardzo dużo grałem Nunu i Willumpem dlatego postanowiłem napisać ten poradnik. Jeżeli masz jakieś wątpliwości do tego artykułu to napisz to w komentarzu.