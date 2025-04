Czemu gdy wykonuje zlecenia pobieram jakieś gry to nie dostaję​ za to kamieni dusz? Pozdrawiam

no nie masz konta lub sie nie zalogowałes tez tak mialem

ale w niektórych grach jak mam pobierz i uruchom to w niektorych niema rejestracji

Aha ok dzemu nie

yes

musisz pobrac na komputer bluestacks i to wszystko zrobic przez kompa wtedy bedziesaz miał gwarantowane kamienie dusz pozdrawiam I POLEĆ MNIE!!

Lub pisz do supportu

Niestety to zależne jest od partnerów, a nie od strony gamehag :( W takim wypadku musisz skontaktować się z partnerem oferującym punkty

TO NIE ZAWSZE ZALEZY OD GAMEHAG ALE MOZE NIE ZAREJESTROWALES SIE PFRZEZ GAMEHAG ALBO NIE WYSLLSALES SCREENA PO PROSTU ZROB JESZCZE RAZ TAK JAK NALEZY I TO POWINNNO ZADZIALEC I DOSTANIESZ KAMIENIE DUSZ JHA MIALEM TAK SAMO ZE DUZO RAZY NIE DOSTAWALEM KAMIENI DUSZ ALE JAK ZROBILEM WSZYSTKO DOBRZE TO MI ZALICZALO I DOSTALEM NAGRODE I BYLEM BARDZO SZCZESLIWY BO ZBIERAM SONIE KAMIENIE DUSZ