Uzupełnianie klasera

Polecam 4m7, jest to taki album, gdzie pokazują się wszystkie itemy z gry i bardzo łatwo możesz znaleźć te, których nie masz. Ja później przeszukuje postacie innych graczy, co jest bardzo monotonne, ale słyszałam, że jest jakaś strona, która wyszukuje przeciwników za Ciebie.

Join the conversion by creating an account on Gamehag