Minecraft - Potrzebne komendy do robienia mapek ;)

Sebx140 Wymienię wam kilka, kilkanaście komend aby zrobić waszą ulubioną mapkę/minigrę.

Komeną : /give @a command_block przywołucie sobie taki blok i nam np. piszecie



/time set 0 a potem przycisk. Jak uruchomicie tego command blocka bo nagle się zrobić dzień!



komeną: /Gamemode 0/1/2 możemy sobie zmieniać tryby np. tryb : przygodowy, przetrwania oraz tryb Kreatywny.



/title @a title ["",{"text":" ","bold":true},{"text":"NAZWA","bold":true,"color":"green"}] jeśli napiszecie/wkleicie tom komende do command blocka i uruchomicie go to nagle przed waszym ekranem pojawi się napisz: NAZWA. Można też zmienić np. na Witajcie! albo ja cześć! i tak dalej. Można też zmieniać kolory tak gdzie jest green możecie też napisać np. red black i tak dalej.



komendą : /give @a Barrier możecie przywołać nie widzialną barierę która jest bardzo przydatna w robieniu mapek/minigierek.



komendą : /effect <nick> <efekt> możecie sobie dać efekt ale ja nigdy z tego nei kożystałem więc tylko tak napisałem.



komendą : /setworldspawn ustawiacie spawn świata.



Komendą : /give <nick> <przedmiot> przywołujecie sobie przedbiot. np. log. Czyli drewno



KOMENDY NA SERWER

teraz napiszę wam przydatne komendy na server. ;) Zaczynamy!



komendą : /kick <gracz> <powód> wyrzucamy gracza z naszego servera.



komendą : /ban <gracz> <powód> banujemy danego gracza na naszym serverze.



komendą : /tempban <gracz> <powód> 1 0 0 0 Banujemy gracza na 1 dzień.



komendą : /warn <gracz> <info> strzegamy gracza za np. /warn 123 obraza administracji.





To na tyle. Myślę, że wam się artykuł z pomocniczymi komendami spodał ;) Napisz coś w komentarzu na ten temat! (Oczywiście nie zmuszam)

jaku01 Fajnie



dimond8709 dzięki

Klaudistomis to jeszcze ktos mc gra? U





Valken Ja gram w MC :) Uwielbiam tworzyć w tej grze, zwłaszcza mapki do minigier na serwerach. Teraz gram na 1.7.2. i chętnie coś stworzę, jeżeli ktoś potrzebuje :)

Bardzo fajne podstawy, nie zapominajmy o modach i pluginach dających komendy typu /wand

Oprócz barier, do ograniczania świata używam również zwykłego szkła. W survival games daje to pojęcie o granicach mapki "pod gołym niebem".

Sebx140 :)





CrystalMag12 Mam pytanie, te komendy działają na singlu? ;d



karolinaaamalinaa ;)





Sebx140 CrystalM działają jak udostępnij przez Lan.

Evaith Napewno się przyda

Zuzu112 da da

Radzi000 ;)





Sebx140 :) cieszie się :)

Barteg0123 Thx przyda się



DaaSaa bardzo fajnie ale jak uruchomić ten blok

Mateusz65713 super

Sebx140 DaaSaa uruchomić blok możesz np. Czerwonym blokiem lub zrobić do niego zasilenie. ;) albo pochodnią czerwoną.

mariusz215 Nie lubię tej gry

Sebx140 To nie musisz tutaj sie wypowiadać





Mietek241 Przyda się! Dzięki.





AtmatiAdi Bardzo fajny taki tutorial, ale rok temu to dawno, teraz juz pewnie sie komendy zmienily, moze bys wstawil cos nowego ? Bo te juz moga nie dzialac

XxAlicja1xX Dzięki za pomoc

Lunaimrok Wielkie dzienki przyda mi się!!!!

Kaczka2006 Dzieki