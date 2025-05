wojtek_panczyk

Pewnie zastanawiacie się jak zarabiać na steam, więc oto ja przychodzę z pomocą :D

1. Pierwszym sposobem jest wymiana przedmiotów z zyskiem. Pewnie zastanawiacie się kto by był taki głupi wymieniać się na przedmioty z mniejszą wartością ?

Jednak są tacy ludzie, którzy chcą zdobyć pewien przedmiot. Jednak Podatek STEAM jaki jest nałożony na Rynek STEAM,

nie pozwalają mu nabyć tego właśnie przedmiotu przez nie posiadanie takich funduszy lub chce zmniejszyć koszty zdobycia przedmiotu.

Najlepszym przykładem tego sposobu są serie " Od zera do noża " prowadzone na YouTube.



Jednak ostrzegam was! Ten sposób wymaga bardzo dużo wysiłku i czasu oraz na początku nie będzie zbyt dochodowy.

Jednak, gdy przejdziemy przez pewien punkt kulminacyjny zaczniemy zarabiać nawet 10 € w ciągu dnia.

Pewnie zastanawiacie się gdzie znaleźć osoby gotowe od wymiany otóż jest wiele stron dającą nam tą możliwość.



Plusy:

+ Po pewnym czasie można nawet zarabiać 10 € dziennie.



Minusy:

- Poświęca to wiele czasu i wysiłku.

- Potrzeba mieć odpowiednie umiejętności targowania się (które można nabyć w trakcie wykonywania tego sposobu).



2.Następnym sposobem jest zarabianie na Rynku STEAM. Rynek Steam cechuje się dość dużymi wahaniami cen przedmiotów co można wykorzystać.

W tym sposobie panuje zasada "Kupuje taniej Sprzedam drożej".

Polega na analizie sytuacji rynku oraz odpowiednie jego wykorzystanie.



Przykładowy przedmiot Tec-9 | Izaak (Lekko używany)



Cena waha się między 0,19 € a 0,25 €.

Kupując przedmiot Tec-9 za 0,19 €, a następnie wystawienie go za 0,25 € daje nam czysty zysk równy 0,03 € na jednym przedmiocie.



Jednak nie jest to taki piękne jak się wydaje. Ponieważ trzeba czekać, aż przedmiot zostanie sprzedany, a może to trwać nawet powyżej tygodnia.



Plusy:

+ Można zarobić nie poświęcając zbytnio czasu i wysiłku.



Minusy:

- Bardzo mały zarobek.

- Trzeba czekać na odpowiednią sytuacje na rynku.



3. Kolejnym sposobem jest granie Faceit. Faceit jest to turniej ogólnodostępny dla wszystkich graczy CS:GO. Można w nim wygrać punkty Faceit. Punkty możemy wymienić na przeróżne artykuły w sklepie Faceit (W tym skiny CS:GO).



Na otrzymanie pkt Faceit są 2 sposoby :



1) Wykupienie subskrypcji konta (Unlimited lub Premium) i granie na specjalnych przydzielonych do nich turniejach. (za wygraną grę dostajemy, więcej pkt)



2) Granie swobodne na stronie w stylu turnieju. Przydzielając się do Rankingu (dzienny lub miesięczny). Należy wtedy grać jak najwięcej i prowadzić w tabeli. Za każdą wygraną otrzymujemy ok. 10 pkt do rankingu. Jeśli w chwili zakończenia będziemy w pierwszej piątce w rankingu otrzymywać nagrodę w pkt Faceit lub otrzymamy subskrypcje konta (w przypadku miesięcznego rankingu).



Nie można grać jednocześnie na rankingu miesięcznym i dziennym. Jeśli zmienimy je podczas ich trwania zresetują się je nam.



Można też zarobić na reflinkach ale z ograniczeniem 100 pkt. za każdy ref mamy 10 pkt.