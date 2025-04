Nostale : Klasy postaci,Opis,Ocena i wielki upadek :(

Poszukiwacz Przygód

Mag

Łucznik

Wojownik

Mag :

Plusy:

-duża ilość MP,

-czary leczące i buffy,

-często brany na rajdy aby leczył,

-największy atak.

Minusy:

-mała ilość HP,

-powoli się porusza,

-niemożliwość zadawania krytyków.

Wojownik



Nostale jest to niezwykła gra fabularna, (Jakby to powiedział producent) w stylu anime. Lecz nie jestem tego zdania może postacie mają ogromne oczy, ale nie mają nic zwiazanego z anime.Nostale gra od EntWella wydana na launcher Gameforge.Nostale jest darmową grą, jest gatunku MMORPG wydaną jak wspomniałem przez firmę Entwell, która została wydana na platformę GameForge. Gra posiada grafikę bajkową, rozgrywka toczy się w świecie fantasy.Ta gra tak samo jak Metin 2 zostały wykupione przez firmę GameForge, te gry zostały spolszczone.Teraz może opowiem coś o tych klasach:

Plusy:

-Duża ilość HP

-Duża obrona (nie na magię)

Minusy:

-Mała ilość MP

-słaba obrona magiczna (tak jak wspomniałem w plusach)

Łucznik

Poszukiwacz przygód

-Szybkie poruszanie się-Szybki Atak-Na kartach SP(specjalisty) ma bardzo duzo efektów stunujacych jak i dawajacych zwiększone obrażenia krytyczne-Najczęściej pudłuje (nie trafia)-niska obrona-Ciągle musimy kupywać strzały do łuku

W sumie to jest klasa specjalisty ale nie ma co o niej mówić, niektórzy robią 99 lvl poszukiwacza tak "for fun"



To teraz to podsumujmy :

Z poszukiwacza przygód możemy zrobić Łucznika,Wojownika albo Maga zależy to od naszego wyboru

Poszukiwacz przygód





Mag Łucznik Wojownik





Aby zmienić klasę należy wbić 20 lvl profesji i 15 poziom. Jeżeli wybierzemy jedną z trzech klas zostajemy albo demonem albo aniołem to już zależy od gry. Anioły i demony odwiecznie ze sobą walczą, dlatego płyniemy statkiem na glacernon, aby toczyć tam bitwy z aniołami lub demonami (inni ludzie).





Gra według mnie ma bardzo ale to bardzo rozwiniętą fabułe... Lecz już po 55 poziomie nikt już praktycznie nie robi fabuły bo dochodzi tak zwane LOD (kraina śmierci).Bardzo polecam wam tą grę, ale nikt już w nią praktycznie nie gra.

Nostale poprostu upadło...Nie wiem dlaczego ale bardzo mi przykro z tego powodu. Ta gra miała naprawdę bardzo duży potencjał.I dokładnie nie wiem o co poszło. Czy to chodziło o to że GameForge ciągle chciał więcej hajsu robił eventy gdzie trzeba było kupować za NosDolce. Niewiem możecie mi napisać w komentarzu.





No i to chyba na tyle !!!!!!!!!!





Bardzo polecam wam tą grę i myśle że znowu będzie grywalna jak kiedyś ;). To już mój 2 artykuł i jak mi poszło ? :)