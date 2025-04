Teoria spiskowa - Zed to Nocturne

CrimsonSp3ctrum

Kiedy Nocturne dostał nowego splash-arta, jeden z użytkowników Reddita zauważył, że jest on bardzo podobny do splash-artu Schockblade Zeda. Kiedy zestawimy oba obrazy obok siebie, podobieństwo jest oczywiste. Obie postacie mają taką sama wielkość i wykonują identyczny ruch.

W historii Zeda możemy przeczytać: "Ninja mroku podążył za mistrzem do środka. Chwilę później zgromadzeni uczniowie usłyszeli Zeda, krzyczącego z bólu. O dziwo, wyłonił on się wkrótce potem ze świątyni bez najmniejszego zadrapania, po czym rzucił odciętą głowę starca pod nogi Shena." Natomiast historia Nocturne'a wygląda tak: "... Architekt Pola zemdlał nieopodal nexusa na Twisted Treeline. Świadkowie twierdzą, że krzyknął i przestał oddychać. Z nexusa wydobyła się magiczna energia i pojawił się Nocturne." Oba fragmenty historii bohaterów są bardzo podobne. Obie postacie mają identyczną rolę w grze; to znaczy są one zabójcami walczącymi wręcz. Dodatkowo Nocturne atakujący wrogów z naładowanym pasywem wygląda identycznie jak Zed używający swojego "E". Podczas auto-atakowania swoich przeciwników Zed wypowiada kwestię: "Wyrwę im ostatni dech." Natomiast Nocturne mówi: "Wytnę ich z tego świata." Taunt Zeda brzmi: "Pogódź się z cieniem lub zgiń w ciemnościach." Podczas wyboru bohaterów przed rozgrywką, kiedy wybierzemy Nocturne'a możemy usłyszeć: "Poddaj się ciemności." Teoria jest bardzo ciekawa i wydaje się być prawdopodobna. Jesli macie jeszcze jakieś dowody potwierdzające teorię, że Zed jest Nocturne'm napiszcie w komentarzach. Istenieje pewna teoria, która mówi, że Zed jest Nocturnem w przyszłości.

tupak1234 no nwm nwm ale arykul bardzo bardzo inteesujacy

milosz_szwal postarał się chłopak

CrimsonSp3ctrum słyszałem tą teorię ;)

Gariss Mi się wydaje, że to tylko zbieg okoliczności. Gdyby to jego klasyczny skin miał podobny splash do nocturna to jeszcze, ale skin? Fajnie to opisałeś, ale ja to od zawsze uważałem za bzdurę

Lruy1234 Teoria ciekawa ale to jak ww miał by byc urfem przez skorke

Klaudistomis Fajne ^ ^

dawid16 o co chodzi?

Evaith bardzo ciekawe ibardzo prawdopodobne

dawid16 bardzo xd

CrystalMag12 Wiele jest teorii spiskowych z legii. Ja nadal zastanawiam się, co Zed ma wspólnego z Rakanem i Xayah, można go zobaczyć jak oglądamy o nich filmik ;d Ja w sumie o Zedzie nie wiele wiem, ale ciekawi mnie to ;D

Pajacmen Myślę, że to może być prawda

cuqierek Podobna wersja jak ta z YouTube'a.

camo698 pachnie tu yt

KrizPL Być może

SpokyPL Nwm po co wy to wymyslacie

kacper_mlocek jak to wałki są

Tojad CrimsonSp3ctrum

20 KWIETNIA 2017 17:29

tupak1234 badge

GreenArrowS D3C3MB3R-GH-2k18

Hyczos bardzo ładne

Karol06wyszo Super

maks_nykiel eeeeeeeeeeeeeee

Kapi1235 o kurde, ciekawe

Patryk2098_ ciekwaw teoria