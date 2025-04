wojcieszek12

napise o cat goes fishing brawa brawa!!!!!!!!!!!!

cat goes fishing to gra w której kot łowi ryby takie jak: [na kolorowo podkreślam ryby na fioletowy na mniej ważniejsze]

Bulbfish



Celad



Clownfish



Cuddlefish



Gallina



Garder



Inno



Kingfish



Pennyfin



Pink Kisser



Puff



Red Skitter



Roundfin



Skitter



Skrimp



Snobfish



Swooper



Tangfin



Tappy



Tetra



Trillow



Yang



Yin



Bleaper



Bullfish



Carver



Crayfin



Curby



Garump



Gawker



Grumper



Leofish



Lionfish



Lumina



Mustardfish



Nightfish



Queenfish



Sibilfin



Sizzer



Snoutfish



Sourfish



Spallow



Stalker



Stormy



Anglerfish



Bagu



Bonefish



Brimble



Catfin



Cavefish



Chompy



Conga



Cowfish



Felish



Georgian



Gorbon



Gupper



Josie



Koin



Lemonback



Luifin



Mizifin



Nightfish Sire



Ray



Santu



Seraph



Spotter



Stankfin



Swaller



Thresher



Tik Tik



Torby



Trumble



Turgeon



Cave Shark



Maw



Moga



Noctis



Shark



Swordfish



Tiger Shark I tyle ich długo pisałem aż mię sie nie chce ale jus.Kot zjada sprzedaje zostawia i wyrzuca ryby [mniej o rybach].Kot nie jest jak każdy nie rzuca sie na ryby tylko je łowi nie zjada a sprzedaje wyrzuca,Inne ryby moją i zjeść mniejszą rybę.Tiger Shark to najdroższa ryba w jednym dniu możesz złapać aż 100 rym otrzymujesz 10000 zł ile kosztuje 1 ryba.Shark to Tiger Shark tyle ze jest mniejszy i mniej kosztuje. Noctis to największą ryba ale kosztuje 10 zł a swordfish to mała a dużo kosztuje ponad 300 zł ale to mało nie dużo musze jednak wygrać ale nie musze mogę więc przegram w tej grze. Kot jednak ma mocze jak widzenie pod wodą skakanie po statku za 100 zł bomba fajerwerka.