Cheaty w CS:GO

Ludzie coraz częściej używają cheatów lub jak kto inny woli haxów. Temat cheatów w CS:GO jest bardzo rozpowszechniony.Gdy w grudniu wyszła wersja free to play cheaterzy odrazu wkroczyli do akcji. W grudniu zbanowano ponad 500000 kont. W styczniu było trochę lepiej,bo ilość cheaterów spadła o 50000. W lutym statystyki pokazywały,że z

Join the conversion by creating an account on Gamehag