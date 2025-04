Nostale - Pierwsze początki magiem co, gdzie i jak?

Aby dobrze grać magiem, trzeba zdać sobie sprawę, że nie grasz Łucznikiem czy Szermierzem i bezsensowne wciskanie skilli prowadzi do rychłej śmierci.Musisz także zrozumieć, drogi czytelniku, że w przypadku gry drużynowej, to mag jest dla zespołu, nie zespół dla maga. Także zamiast lecieć na drop czy exp, skup się na swoich towarzyszach. Patrz, ile mają hp, czy mają twój buff i czy nie goni ich przypadkiem zbyt duża liczba mobów.

Pojazd:

Mag bez pojazdu to jak (na początku gry) Łucznik bez wk. Pojazd mieć od 55lvl musisz. A jaki? Tak naprawdę nie ma to dużego znaczenia, acz najbardziej polecam Pędzidrąg, z uwagi na możliwość teleportowania się.

Zwierzak (pet) dla maga:

Przy wyborze zwierzaka staraj się zwracać uwagę przede wszystkim na jego ilość hp i obronę, bo właśnie takich petów będziesz potrzebował - dobrych tankerów. Na poziomach 20-40 spokojnie wystarczą moby, które można złapać na terenach Aktu Pierwszego.

-Krzakogon

-Mroczuś

-Krzakogon centurion

Czapki:

Najlepszą czapką jest Czapka Małpy, jeśli cię na nią nie stać, do pvp kup Kapelusz hipopotama, a do wszystkiego innego Róg Bawoła.

Maski:

Najlepszą maską jest Maska X.

Spis kart specjalisty:

-Czerwony mag

-Święty mag

-Niebieski mag

-Mroczny mag

-Vulcano

-Posejdon

Przedstawiam tutaj ocenę innych graczy których posiadają maga jak na niższym oraz wyższym lvl'u:

Kacmine:- "Mag dobry tylko woj go rozwala i sam zbytnio nie może robić questów bo ma małą liczbę hp. Zależy kim wolisz woj jest dobry do tankowania mag ma ogromny dmg ja polecam łuka miło mi się nim gra i w ogóle :)"



Liseko3:- "Próbowałem każdą klase ale stwierdzam ze mag najtańszy oraz dobry w utrzymaniu polecam na początek"



Maestrox:- "Gram już długo ale po cieżkim zastanowieniu stwierdzam że mag strasznie jest przyjmną postacią do expienia oraz pvp"



JupitoPL: -"Początki bywają może i trudne ale potem wszystko staje się prostrze przy robieniu bb i expieniu w pt"