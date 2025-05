Taern - co i jak?

ZiomoD

Pragniesz zacząć swoją przygodę z The Pride of Taern, jedną z najpopularniejszych gier typu MMO w Polsce? Przed rozpoczęciem zapoznaj się z moim miniporadnikiem.



Gra posiada aktualnie trzy serwery: Tolnor, Ostlor oraz serwer hardcore (którego, jak wskazuje nazwa, nie polecałbym nowym graczom).



Początek gry stanowi seria questów fabularnych (oczywiście nieobowiązkowych, ale opłacalnych), która towarzyszy nam do około 30 poziomu postaci.



1) WALKA



Walki w grze odbywają się turowo. Każda postać w jednej turze bazowo ma do rozdania 12 punktów akcji (PA), którymi może wzmocnić obronę lub atak. Postacie mogą atakować

- w zwarciu

- dystansowo

- urokami.

Każda postać w jednej rundzie bazowo może oddać co najwyżej 5 ataków.

W grze można walczyć samemu lub w drużynie (2-5 osób)

W przypadku, gdy jesteśmy pewni przegranej, możemy spróbować ucieczki.







2) POSTAĆ



POZIOM POSTACI

Poziom postaci zdobywamy poprzez walkę z mobami. Im jest wyższy, tym silniejsza może być nasza postać. Aktualnie najwyższym możliwym do zdobycia poziomem jest 140.



PRZEDMIOTY

Przedmioty w grze dzielimy na zwykłe, rzadkie (rary) i epickie (epiki). Szansa na zdobycie tych ostatnich jest bardzo znikoma, przedmioty zwykłe i rzadkie występują natomiast dość powszechnie. Ekwipunek jest głównym źródłem statystyk postaci.



STATYSTYKI

Wyznacznikiem siły postaci są jej statystyki. Najważniejszymi z nich są: siła, zręczność, moc, wiedza, punkty życia, mana, kondycja. Wraz z awansem postaci na kolejny poziom, otrzymujemy 4 punkty do rozdania. Przydatność każdej z nich dla poszczególnych profesji zawarta jest w podpunkcie 3. "KLASY POSTACI"



UMIEJĘTNOŚCI

Każda klasa postaci posiada swoje unikalne umiejętności, możliwe do użycia w walce.







3) KLASY POSTACI:



Do dyspozycji mamy 7 klas:



BARBARZYŃCA:

Postać atakująca w zwarciu. (najważniejsze statystyki: siła, zręczność, punkty życia, kondycja)

RYCERZ:

Postać typu "tank", "buff", posiadająca umiejętność ochrony innego członka ekipy, niezbędna w drużynie. (najważniejsze statystyki: kondycja, punkty życia, wiedza)

VOODOO:

Postać typu "debuff", osłabia przeciwnika, atakuje dystansowo oraz urokami. (najważniejsze statystyki: wiedza, moc, mana, punkty życia)

DRUID:

Postać typu "support", "buff", posiada umiejętność leczenia, niezbędna w drużynie. (najważniejsze statystyki: wiedza, moc, mana, punkty życia)

SHEED:

Postać typu "debuff", a także atakująca. Dobry wspomagacz barbarzyńcy. (najważniejsze statystyki: siła, zręczność, kondycja, punkty życia)

MAG OGNIA:

Postać atakująca z dystansu, a także w zwarciu, zamiennik barbarzyńcy. (najważniejsze statystyki: moc, wiedza, mana, punkty życia)

ŁUCZNIK:

Postać typu debuff, osłabia przeciwnika, atakuje dystansowo. Zamiennik voodoo. (najważniejsze statystyki: zręczność, siła, punkty życia, kondycja).







4) KIM WARTO GRAĆ?



DRUŻYNA:

- jeżeli preferujesz duży atak, wybierz barbarzyńcę lub maga ognia. Musisz liczyć się jednak z tym, że im lepszy jest Twój damage, tym bardziej pożądany jesteś w drużynie. Może być więc ciężko się przebić.

- jeżeli preferujesz wspomaganie innych członków ekipy poprzez osłabianie przeciwnika, wybierz voodoo lub łucznika. Ten pierwszy jest chętniej brany do drużyny, ze względu na szersze możliwości debuffowania.

- jeżeli preferujesz wspomaganie innych członków ekipy poprzez leczenie lub zwiększanie ich statystyk w walce, wybierz rycerza lub druida. Obie profesje są bardzo potrzebne i pożądane, niezbędne w drużynie.



PVP:

- jeżeli preferujesz pvp, wybierz sheeda lub łucznika.



GRA SOLOWA:

W Taernie zwykle gra się w drużynie. Większość bossów nie jest możliwa do pokonania w pojedynkę. Niektórzy preferują jednak grę solową, tym osobom polecam druida.





*Jeżeli chcesz mieć pewne miejsce w drużynie, wybierz rycerza. Jego rozbudowa jest najmniej wymagająca. Nie nadaje się on jednak do grania solo.







5) WALUTA. JAK ZAROBIĆ?



Podstawowe waluty w grze to platyna i złoto. Ta pierwsza jest cięższa do zdobycia i bardziej pożądana (1 platyna odpowiada średnio 16000 sztukom złota).

Na początku gry ciężko jest zdobyć platynę i złoto. Najlepszym sposobem na zarobek w tym okresie jest tworzenie mniejszych flasz ulepszeń. Na wyższych lvl'ach można robić zlecenia, z których otrzymujemy niemałe zyski, a także zdobywać przedmioty i handlować nimi z innymi graczami.





Zapoznałeś się z poradnikiem? Zarejestruj się i zostań dumą Taernu. Powodzenia!