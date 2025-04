Witam!

Gra ktoś tu w Stardew Valley ? Jeśli tak to znacie pewnie Sam , a jeśli nie to dzisiaj się coś o niej dowiecie :3

Zapraszam!

Sam jest jednym z 12 dostępnych singli w Stardew Valley. Jest rodziną z Jodi , Kentem i Vincentem ! Przyjaźni się z Sebastianem , Abigail (mają razem zespół) oraz Penny (niewiadomo z jakiego powodu).

Sam interesuje się głównie muzyką :)

Lista prezentów wygląda następująco :

Kocha :

-Cactus Fruit , Maple Bar , Pizza i Tigerseye

Lubi :

-Joja Cola

Neutralne :

-All Universal Neutrals , All Milks , All Eggs

Nie lubi :

-Common Mushroom , Chanterelle , Doffodil , Dandelion , Holly , Leek , Morel , Purple Mushroom , Quartz , Salmonberry , Seawed , Snow Yam , Wild Horseradish i Winter Root

Nienawidzi :

-Coal , Copper Bar , Duck Mayonnaise , Gold Bar , Gold Ore , Iridium Bar , Iridium Ore , Iron Barn , Mayonnaise , Pickles i Rafined Quartz

Scenki za serduszka :

2 serduszka :

Wejdź do domu Sama, kiedy tam jest.

3 serduszka :

W dowolnym sezonie, z wyjątkiem zimy, wejdź na plażę w słoneczny dzień pomiędzy 7:00 a 15:00. To wydarzenie dzieje się tylko w pierwszym roku.

4 serduszka :

Wejdź do domu Sama, kiedy tam jest.

6 serduszek :

W słoneczny dzień wejdź do miasta między południem i czwartym.

8 serduszek :

Sam pojawia się w twoim domku, między 6 a 8 rano. Tylko wyzwalacze, jeśli widziałeś jego zdarzenie o dwóch sercach.

10 SERDUSZEK! :