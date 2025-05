Jailbreak - Opis Lamborghini

Uważam, że warto jest kupić Lamborghini, ponieważ jest ono tanie i wydajne. Mimo jego słabych hamulców, łatwo jest się nim poruszać. Sto tysięcy, które na te auto wydamy, to tyle co nic. Jest on szybszy od kilku droższych od niego aut i znajduję się w łatwych miejscach do zlokalizowania. Nie możemy również zapomnieć o jego wadach, ma słabe przyśpieszenie więc policjant łatwo was może wyjąć z auta, gdy dopiero do niego wsiądziecie, ale oczywiście nie możemy się temu dziwić, to auto kosztuje tylko sto tysięcy - co jest małą kwotą. Jego zalety rekompensują wady.











Lamborghini, auto w Jailbreak'u które jest nawet szybkie. Jest ono bardzo tanie i dużo nowych osób właśnie kupuje to auto! W tym artykule przedstawię wam opis tego auta, zalety oraz wady.Nasze luksusowe auto, posiada dwa miejsca, dla kierowcy i pasażera. Kosztuje jedynie(sto tysięcy) i można je znaleźć w dwóch miejscach. Pierwszym miejscem w którym znajdziemy to auto jest baza kryminalistów w wulkanie, natomiast drugim miejscem w którym znajdziemy Lamborghini jest miasto, a dokładniej znajduje się one na poboczu ulicy, obok banku. Omawiane przeze mnie auto jest piątym najszybszym pojazdem w grze. To auto jest znakomite biorąc pod uwagę jego cenę i prędkość.Potoczne zwane "Lambo", nie jest trudno zdobyć, nie trzeba się na nie napracować. To(sto tysięcy), możemy uzbierać nawet w kilka godzin - dla chcącego nic trudnego! Samochód ten znajduję się w łatwych do zlokalizowania i wygodnych miejscach, umożliwiając nam tym samym szybką ucieczkę. To auto, jest szybsze od Ferrari które kosztuje(dwieście tysięcy) i od McLarena którego cena wynosi(trzysta tysięcy). Ma on również przyzwoitą prędkość w jeździe do tyłu.Każdy ma wady, tak samo jak ten samochód, pierwszą wadą jest to, że ma on bardzo słabe hamulce, co za tym idzie łatwo jest nim uderzyć w budynek jeśli jeździsz nim na maksymalnej prędkości. Policja, może bardzo łatwo Cię wyjąć z tego auta, jeśli do niego wsiadasz i chcesz szybko uciec, dlatego, ponieważ ma on bardzo słabe przyśpieszenie, do tego słabo "driftuje", można powiedzieć, że kompletnie się do tego nie nadaje. No i ostatnią wadą jest to, że ma tylko dwa miejsca, chociaż jakby nie patrzeć, jak na tą cenę jest to dobra ilość.Ciekawostką jest to, że pojazd ten był pierwszym tak zwanym "super samochodem" którego dodano do gry. Po tym artykule, łatwo jest się domyślić, że jest to najpopularniejsze auto w tej grze, ale czy wiedziałeś/aś, że ten samochód wydaje dźwięk nie ruszając się? Jest on jedynym z niewielu aut które mają dwie lokalizacje w których można je znaleźć. Jest to jedyny pojazd, który można wynająć. Możemy go wynająć za 99 robuxów na 24 godziny. Model tego samochodu wydaję się być hybrydą Lamborghini Reventon z 2008 roku i Lamborghini Aventador z 2011 roku.