Jaki czołg Premium do World of Tanks kupić ?

Ważne Parametry:

działo 105 mm

penetracja 234mm/294mm*

średnie uszkodzenia 320

celność 0.33

czas celowania 2.9 sek

prędkość 35 km/h

Löwe jest dużo łatwiejszym czołgiem do opanowania niż T34 i jedynym słabym punktem pancerza jest dolna płyta oraz widoczne punkty w postaci karbinek i właz na wieży, aby efektywnie wykorzystać pancerz tego czołgu wystarczy schować dolną płytę oraz ruszać się aby przeciwnik nie trafił w widoczne punkty.

Oto zdjęcie czołgu:



Ostatnim czołgiem będzie najtańszy z całej trójki M4a1 REVALORISÉ

ważne parametry:

działo 105mm

penetracja 200mm/250mm

średnie uszkodzenia 390

celność 0.35

czas celowania 2.4 sek

prędkość 40 km/h

Czołg ten jest również trudny do opanowania z takiej racji że nie nie posiada pancerza zdolnego praktycznie odbić pocisk pojazdu o tierze wyższym niż 6 a losuje go na 10 tiery więc trzeba bardzo uważać, aby nie zostać trafionym, lecz problem pancerza poprawia świetne działo przez co można tym czołgiem grać jako niszczyciel i próbować coś ustrzelić z daleka i nie zostać wykrytym

Oto zdjęcie czołgu:



Moim zdaniem najlepszym czołgiem z całej tej trójki jest Löwe ponieważ jest to czołg który ma najlepszy pancerz z całej trójki i pośrednie działo co każdemu graczowi temu początkującemu jak i doświadczonemu da przewagę nad przeciwnikiem, lecz gdy nie macie pieniędzy na ten czołg zastanówcie się nad M4A1, a gdy potrzeba wam tylko dobrego działa nad T34. Wszystkie te pojazdy zarabiają około 20 tyś, przeciętnej bitwie.

*pociski premium złWażne Parametry:działo 105 mmpenetracja 234mm/294mm*średnie uszkodzenia 320celność 0.33czas celowania 2.9 sekprędkość 35 km/hLöwe jest dużo łatwiejszym czołgiem do opanowania niż T34 i jedynym słabym punktem pancerza jest dolna płyta oraz widoczne punkty w postaci karbinek i właz na wieży, aby efektywnie wykorzystać pancerz tego czołgu wystarczy schować dolną płytę oraz ruszać się aby przeciwnik nie trafił w widoczne punkty.Oto zdjęcie czołgu:Ostatnim czołgiem będzie najtańszy z całej trójki M4a1 REVALORISÉważne parametry:działo 105mmpenetracja 200mm/250mmśrednie uszkodzenia 390celność 0.35czas celowania 2.4 sekprędkość 40 km/hCzołg ten jest również trudny do opanowania z takiej racji że nie nie posiada pancerza zdolnego praktycznie odbić pocisk pojazdu o tierze wyższym niż 6 a losuje go na 10 tiery więc trzeba bardzo uważać, aby nie zostać trafionym, lecz problem pancerza poprawia świetne działo przez co można tym czołgiem grać jako niszczyciel i próbować coś ustrzelić z daleka i nie zostać wykrytymOto zdjęcie czołgu:Moim zdaniem najlepszym czołgiem z całej tej trójki jest Löwe ponieważ jest to czołg który ma najlepszy pancerz z całej trójki i pośrednie działo co każdemu graczowi temu początkującemu jak i doświadczonemu da przewagę nad przeciwnikiem, lecz gdy nie macie pieniędzy na ten czołg zastanówcie się nad M4A1, a gdy potrzeba wam tylko dobrego działa nad T34. Wszystkie te pojazdy zarabiają około 20 tyś, przeciętnej bitwie.*pociski premium

Czy grasz w WoT'a i potrzebujesz czołgu który będzie dużo zarabiał a może będzie ci się nim dobrze grało w tym artykule spróbuję wam doradzić który czołg premium najbardziej opłaca się kupić do danych celów.W tym poradniku przedstawię wam 3 według mnie warte uwagi czołgi 8 tieru.W WoT jest grą Free to play która nie wymaga do gry wydawania żadnych pieniędzy, lecz gdy mamy za mało pieniędzy aby kupić dany czołg musimy zarobić dużo pieniędzy lecz grając zwykłymi czołgami nie uzbieramy tych pieniędzy tak szybko jak grając czołgami Premium.Najlepiej zarabiającymi czołgami w WoT są:T34 cena w zł bez promocji - 183.72 złważne parametry:działo 120mmpenetracja 248 mm/297 mm*średnie uszkodzenia 400celność 0.35strzały na minute-4czas celowania- 3.2 sekprędkość 35 km/hCzołg ten charakteryzuje się bardzo dobrym działem oraz pancerzem wieży ( 279 mm ) przez co bardzo dobrze sprawdza się w grze w której wystawiamy tylko wieżę aby przeciwnik nie mógł nas uszkodzić, niestety oprócz wieży nie może nas zadowolić dobrym pancerzem przez co czołg ten nie będzie dobry dla początkujących graczy.Oto czołg T34Następnym czołgiem jaki przedstawię będzie Löwe cena bez promocji-186.52