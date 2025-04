Xwixxa

Witam. W tym oto temacie chciałbym podpowiedzieć początkującym w grze Shakes & Fidget. Więc bez dłuższego zbędnego gadania przechodzę do rzeczy :D





Mamy do wyboru 3 profesje :

- mag (ma on mało życia natomiast duże obrażenia)

- wojownik (w przeciwieństwie do maga ma on dużo życia natomiast małe obrażenia)

- zwiadowca (jest wyśrodkowany ma całkiem sporo życia i też całkiem sporo obrażeń)





Na rasach za bardzo nie będę się skupial ponieważ nie ma sensu się tak rozpisywać :D

(LINK ODNOŚNIE RAS: http://forum.sfgame.pl/showthread.php?t=30257)



Kiedy wybierzemy rase oraz profesje na nasz email który podaliśmy przyjdzie link. Po jego uruchomieniu dostaniemy 10 grzybów.

Łącznie będziecie mieć 25 grzybów i teraz macie 2 opcje :

- kupno gryfosmoka / smokogryfa(czas misji - 50%) za 25 grzybów (zależnie od rasy)

- zebranie 10 złota i kupno raptora /tygrysa(czas misji - 30%) ( zależnie od rasy)

Wierzchowce te skróca czas misji zależnie od tego jakiego wierzchowca kupimy



Po zakupieniu wierzchowca możemy przejść do karczmy

W karczmie robimy misje mamy do wyboru 3 misje (Od 1-15 lvl) polecam robić misje na złoto a powyżej już na exp.

Za misje dostajemy zawsze w 1 misji 1 grzyba w reszcie mamy małe szanse na jego zdobycie. Codziennie należy wykonać conajmniej 100 awanturniczosci. Oczywiście jeśli ktoś zamierza kupić grzyby może robić więcej kupując piwka (1 piwko = 20 awanturniczosci) dziennie można wypić 10 piw.

Awanturniczość odnawia sie o północy 00:00 na 100 więc najlepiej skończyć przed północą.



Arena służy do tego aby powalczyć sobie z innymi graczami. To chyba zrozumiałe więc nie będę głębiej tłumaczył :D



Są jeszcze lochy :

- 1 klucz jest od 10 lvl więc go nie przegapcie :P

- można atakować w lochach co godzinę lub za grzybka

Lochy jak możecie to atakujcie co godzinę

Jak zabijecie przeciwnika w lochach dostaniecie :

- expa (zawsze)

- złoto (zawsze)

- artefakty (czasami)



Po skończeniu całej awanturniczosci należy ustawić sobie warte na taki czas jaki uważacie za stosowne.





Mam nadzieję że poradnik ten przyda się osobą którzy dopiero zaczynają przygodę z Shakes & Fidget.



Pozdrawiam :D