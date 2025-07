Wyjscie z Bronze

po prostu musisz mieć większy % wygranych niż przegranych jeżeli będziesz to utrzymywał to w niedługo wyjdziesz z tej rangi powodzenia :*

Dzieki za sugestie, co do udyra to ssie jesli chodzi o moja osobe nie umiem nim kompletnie grac ;/ Ale spoko nie przestawajcie pisac wszystko czytam i kalkuluje ;)

Dostaniesz sporo golda z minionów, pamiętaj, że 20 minionów to prawie tyle samo co 1 kill

Ważne byś grał ciągle kilkoma postaciami (do 3 najwyżej). Wybierz sobie takie którymi ci się najlepiej gra. A jeśli chodzi o runy i masterki to proszę: https://champion.gg/

Witam napiszcie czym wyjsc z bronzu do tego jesli laska mozna wyslac masterki i runy. i jak ktos chetny do pomocy to mysle ze jutro na gral na Eune...

