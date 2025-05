Jailbreak - Jak zacząć grać, co warto kupić?

Witam, w tym artykule przedstawię wam kilka porad do trybu o nazwie "Jailbreak", tryb ten znajduję się na platformie Roblox. Powiem wam, co najlepiej można kupić i jak zacząć grać!

Jailbreak - krótki opis o tym trybie!





Każdy gracz Robloxa, powinien znać tryb Jailbreak, jest on jedynym z popularniejszych trybów na platformie Roblox. W Jailbreak'a zagrało już ponad 2 miliarda ludzi, ta liczba jest kilkukrotnie większa od liczby mieszkańców Polski która na chwilę obecną wynosi ~40 milionów! Tryb ten, polega na byciu więźniem lub policjantem. Jeśli jesteś więźniem - okradasz bank/jubilera/muzeum i tym podobne. Natomiast jeśli jesteś policjantem, aresztujesz ludzi (oczywiście tych, którzy uciekli z więzienia/okradli Twój ekwipunek). Gracze, którzy pierwszy raz będą grali w ten tryb, zapytają się jaki ekwipunek? Trudno jest uciec z tego więzienia? Przejdźmy najpierw do kwestii okradania samego policjanta. Jeśli okradniemy policjanta (zbliżmy się do niego od tyłu i klikniemy przycisk E) otrzymamy albo kartę, albo pistolet, albo pączka. Dzięki karcie możemy włamać się do banku i do siedzib policjantów (w których są bronie i helikoptery. Pistolet służy do zabijania policjantów (jeśli jesteśmy więźniem), lub więźniów (jeśli jesteśmy policjantem). Mamy kilka broni w grze, ale bronię, opisze w innym artykule. Ale po co nam pączek? - pewnie zapytacie. Już wam odpowiadam, pączek dodają nam zdrowie jeśli go zjemy. Możemy go zdobyć w sklepie z pączkami (za darmo) lub okraść policjanta z niego. Kartę możemy zdobyć tylko i wyłącznie przez zabicie policjanta (rzadko wypada) lub przez okradnięcie go, natomiast bronie możemy kupić w gun shopie (obecnie są dwa gun shopy). Kolejne pytanie które wam się pewnie nasuwa to: Czy łatwo uciec z więzienia? - odpowiedz brzmi tak. Mamy kilka dróg ucieczki, np. wysadzenie ściany, ucieczka przez kanalizacje, ucieczka wentylami i tak dalej. Myślę, że to na tyle ze wstępu.







Co warto kupić jak zaczynamy grę?





Od tego zależy bardzo dużo warunków, gramy sami? Czy z przyjaciółmi? Chcemy expi'ć poziom? Czy zarabiać pieniądze? My zajmiemy się kwestią grania samemu czy z przyjaciółmi. Oczywiście na samym początku powinniśmy uzbierać na broń. Bronią, którą polecam i używam (jak większość graczy) jest Shotgun kosztuje on jedynie 1000$ - jest to bardzo malutka kwota którą możemy zdobyć za okradnięcie samego sklepu z pączkami. Kolejną bronią której używa dużo osób jest Uzi, jest ona nieco droższa, ponieważ kosztuje 25000$. Po zakupie tych dwóch broni, zbierałbym na Lamborghini kosztuje ono 100000$, a jest piątym najszybszym pojazdem w grze. Po tym zakupie, czas pozbierać pierwszy milion. Po uzbieraniu pierwszego miliona, jedna kwestia zadecyduje co kupicie. Kwestią tą, jest to, czy gracie sami czy z przyjaciółmi. Jeśli gracie sami warto kupić Voltbike'a - jest to najszybszy motor w grze w którym może siedzieć tylko kierowca. Jeśli gracie z przyjaciółmi, zainwestujcie w Helikopter lub Monster Trucka. Helikopter jest szybki i ma aż 9 miejsc (w tym miejsce kierowcy i zwisanie na linie). W Monster Tracku jest sześć miejsc (w tym miejsce kierowcy). Monster Truck nie jest najszybszy ale jest duży (na największym podwyższeniu mogą przejeżdżać pod nim niektóre auta).



Mam nadzieję, że artykuł wam się spodobał, czekajcie na więcej :).