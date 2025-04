Prezenty - Don't Starve Together

1 prezent dostajemy po 15 minutach gry

WitamZastanawialiscie sie co ile mozecie dostac prezent? W tym artykule sie dowiecie! :DZapraszam do czytaniaPrezenty to przedmioty, otwierajac je dostajemy rozne przebrania dla naszych postaci, np. kapcie.Prezenty dostajemy za gre (nie liczy sie menu gry). Dostajemy je w rozne odstepy czasowe.Mozemy dostac maksymalnie 4 prezenty w tygodniu. Dostajemy je maksymalnie po przegraniu okreslonego czasu:Oczywiscie mozemy dostac prezenty wczesniej niz po wymienionych powyzej godzinach gry. Limit resetuje sie okolo kazdego czwartku-piatku.Z prezentow mozemy dostac:Podsumowanie:Prezenty dostajemy po okreslonym czasie gry. Mozemy dostac z nich rozne ubrania. Mozna je sprzedawac na rynku steam lub wymieniac sie nimi z innymi graczami. Mozemy dostac przedmioty limitowane lub zwyczajnie pospolite. Mysle ze jest to ciekawe wynagrodzenie za gre.To koniec tego artykulu. Jesli ktos bedzie chcial moge opisac w skrocie ta gre w nastepnym artykule.Dziekuje za uwage, do nastepnego razu!!