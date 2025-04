Faceit vs MM vs ESEA, czyli gdzie najlepiej grać w CS: GO?

VACacje

Gdzie najlepiej grać, żeby być lepszym w Counter Strike Global Offensive? Wszystkie zalety i wady najpopularniejszych rozwiązań.

Matchmaking

Najprostsza forma rozgrywki, darmowa, nie trzeba zakładać dodatkowych kont. Przed meczem wybieramy mapę lub pulę map, na których chcemy grać. Gramy dla zabawy, nie dostajemy żadnych nagród. Aby gracze grali z innymi na swoim poziomie, istnieje system rang. Sporym minusem tego rozwiązania jest tickrate 64, na faceit lub ESEA, możemy cieszyć się tickratem 128. Tickrate to częstotliwość pobierania od serwera. Im wyższy tickrate, tym lepiej wiemy gdzie znajduje się przeciwnik. Jeżeli w grze mamy więcej niż 120 fps, powinniśmy docenić wyższy tickrate. Jednak należy wspomnie, że niższy tickrate przez niektórych jest nawet niezauważalny.

Matchmaking dzieli się na normalny i prime. W prime jest mniej cheaterów, ale i tak sporo. Za wyjście podczas trwania meczu dostaniemy odpowiednią karę czasową. Wadą MM jest poziom graczy, którzy często wyzywają, lub po prostu grają niedrużynowo i niesportowo.

Nie znajdziemy tu profesjonalnych graczy, bo przeszkadza im tickrate oraz nie mają po co grać, gdyż nie dostają żadnych nagród.



Faceit

Na faceit jest dużo wyższy poziom i lepsza społeczność. Serwery z 128 tickrate. Niestety, aby korzystać z niego w pełni musimy płacić, ale nawet bez płacenia możemy grać. Faceit posiada od niedawna swojego any-cheata, lepszego od VAC. Za mecze dostajemy punkty, za które możemy kupić np. skiny. Możemy tu spotkać wielu profesjonalnych graczy, ale musimy mieć wysoką rangę. Za wyjście podczas meczu jest ban, ale gracze mimo to częściej wychodzą.



Różnice Faceit i MM:

-na Faceit nie można ranić kolegów z drużyny

-bomba wybucha szybciej po podłożeniu o 10 sekund

-banowanie map i serwerów przed meczem

-runda krótsza o 15 sekund

-runda nożowa, kto wygra wybiera stronę ct lub tt

-możesz grać z kolegami, niezależnie od różnicy rang

-dogrywka



ESEA

Najwyższy poziom i wiodący anty-cheat. Niestety musimy za to zapłacić. Możemy śledzić statystyki na stronie ESEA. Posiada własny program. Najmniej cheaterów, najwięcej profesjonalnych graczy.