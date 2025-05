World of Warships - Poradnik

archiPL

World of Warships to gra komputerowa z gatunku MMO stworzona przez studio Wargaming.net koncentrująca się na bitwach morskich. Gra została wydana 17 września 2015 roku. W tym artykule przedstawię porady dla początkujących graczy oraz wskazówki dla tych bardziej doświadczonych.

Na czym w ogóle polega ta gra?



W WOWS chodzi o to, aby poprzez różnego typu bitwy morskie (kooperacyjne, losowe, rankingowe, klanowe oraz scenariusze) zdobywać doświadczenie dla okrętów i dowódców oraz badać za nie nowe statki i powiększać swoją flotę.

Rodzaje bitew:

-kooperacyjne - tworzysz drużynę z innymi graczami i grasz przeciwko botom. Obie drużyny liczą po ośmiu graczy. Twoim celem jest zniszczenie wszystkich okrętów lub zajęcie baz bądź stref kluczowych.



-losowe - drużyny składają się z prawdziwych graczy, a wolne miejsca uzupełniane są botami. Drużyny złożone są maksymalnie z dwunastu okrętów. Gracze dobierani są z kolejki oczekujących na podstawie typu i poziomu okrętu.



-rankingowe - podzielone są na sezony i stają się dostępne dopiero po osiągnięciu pewnego poziomu w przebiegu służby. Jesteś częścią siedmioosobowej drużyny i mierzysz się z przeciwnikami, zdobywając zwycięstwa pniesz się w górę w rankingu.



-klanowe - żeby wziąć udział trzeba należeć do klanu. Rozgrywane są okrętami X tieru w formacie siedmiu na siedmiu graczy. Każda drużyna posiada tylko jeden pancernik i żadnych lotniskowców.



-scenariusze - bierzesz udział w epickich operacjach morskich, składających się z zestawu unikalnych zadań. Jesteś w drużynie siedmioosobowej i walczysz z falami botów. Ten typ bitwy dostępny jest tylko dla okrętów V i VI tieru i jest dostępny po osiągnięciu ósmego poziomu.



Jak zdobywać doświadczenie?

Doświadczenie zdobywamy podczas bitew, a jego ilość zależy od zadanych obrażeń, rodzaju statku, rodzaju bitwy, posiadania statusu VIP oraz wyniku bitwy (za porażkę zdobywamy mniej, niż za zwycięstwo). Doświadczenie zdobywamy oddzielnie dla każdego okrętu i dowódcy i może być ono wykorzystywane do badania nowych statków. Oprócz zwykłego doświadczenia zdobywamy również wolne punkty doświadczenia, nieprzypisane do żadnego okrętu. Możesz je wykorzystać do dowolnego celu.



Jak zdobywać poziomy?

Poziomy zdobywamy rozgrywając określoną ilość bitew (nie jest ważne czy wygramy czy przegramy). Wymaganą liczbę bitew można sprawdzić wchodząc w przebiegu służby.



Jak zdobywać nowe okręty?

Nowe okręty możemy zdobywać poprzez:

-badania - za zdobyte doświadczenie określonym statkiem możemy zbadać inne (każdy statek pozwala na zdobycie innych okrętów niż pozwalają na to pozostałe statki).



- sklep premium - możemy w nim kupić okręty za prawdziwe pieniądze i zdobyć znaczną przewagę nad przeciwnikami.



- arsenał - możemy w nim wymieniać na okręty nasze dublony oraz zasoby.



SKRÓTY KLAWISZOWE:

Shift - celownik.

W - płyń do przodu.

S - płyń do tyłu .

A - skręcaj w lewo.

D - skręcaj w prawo.

P - włącz / wyłącz działa przeciwlotnicze.

O - zarządzanie ochroną przeciwlotniczą (możesz zwiększyć jej siłę po prawej stronie, jednocześnie zmniejszając po lewej lub na odwrót).

B - zwroty / polecenia (dzięki nim możesz podczas bitwy szybko udzielać wskazówek swojemu teamowi lub prosić go o wsparcie).

Enter - zacznij pisać na chatcie.

Lewy przycisk - oddaj strzał (możesz strzelać zwykłymi pociskami, przeciwpancernymi lub wypuszczać torpedy).



Co dają poszczególne rodzaje okrętów?

-niszczyciele - są najszybszymi i najzwrotniejszymi okrętami w grze, jednocześnie mają najmniej punktów wytrzymałości. Najlepiej używać ich, aby przeprowadzać szybkie i silne ataki (torpedami) na lepsze statki.



-krążowniki - są najbardziej wszechstronnymi okrętami. Mają zrównoważoną proporcję siły i wytrzymałości, są także umiarkowanie szybkie i zwrotne. Dobrze wykorzystuje się je do likwidowania niszczycieli swoimi pociskami oraz pancerników, dość silnymi torpedami.



- pancerniki - są wolne i mało zwrotne, lecz posiadają silne pociski i bardzo wytrzymały pancerz, jednocześnie pozbawione są torped. Dobre są w walce na duże odległości, gdyż nie są narażone na ataki torpedowe.



- lotniskowce - są najwolniejszymi i najmniej zwrotnymi statkami w grze. Praktycznie pozbawione są artylerii, ale posiadają samoloty pokładowe pozwalające na atakowanie przeciwników w różnych krańcach mapy, jednocześnie nie są narażane na ataki przeciwnika. Zazwyczaj gracze kierują się nimi w ustronne miejsca, na koniec mapy i atakują innych graczy swoimi bombowcami, myśliwcami i samolotami torpedowymi.



Pamiętajcie najlepszą obroną jest atak!!!