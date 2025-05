Jak zarobić łatwo i Star Coins na MSP?

Cool123leyla

Hej dziś przedstawię wam parę sposobów na zarobienie sc na MovieStarPlanet! :)



Sposób 1 SEKUNDÓWKI



Pierwszy sposób wiążę się z sekundówkami. Są to kilku sekundowe filmy, które mają po 5/10 sekund. Po co gracze je tworzą? Dlatego, iż mają parę sekund a jak każdy wie, nadal w jakiś sposób jest to film. W naszej grze na filmach można zarabiać właśnie star coins oraz fame. No dobra, jak już stworzyłeś swoja sekundówkę, to czemu ona nie ma tylu wyświetleń co sekundówki osób takich jak np. juna13? Dzieje się tak dlatego, że osoby tego typu nabijają sobie wyświetlenia z multikont. Pewnie sobie teraz myślisz: Uhh łatwe!!! Ile to jest zrobić parę multików i obejrzeć kilku sekundowe filmy? A no własnie. Niektórzy mają nawet 200 multikont, i to jest minimum! Siedzą GODZINAMI, aby ich nic nie wnoszące do życia filmy trafiły na pierwsze strony top. Gdy już się tak stanie, inni gracze oglądają ich sekundówki, i w ten sposób nabija im jeszcze więcej wyświetleń! I to jest cały sekret. Prawie 90% graczy o tym nie wiedziało!



Sposób 2 BOONIE



Sposób znany, lecz grzech o nim tu nie wspomnieć. Głaskanie boonie. Boonie, są to po prostu zwierzaki, którymi się opiekujemy. Jeśli inna osoba pogłaszcze naszego zwierzaka, dostajemy fame, ale osoba ta dostaje star coins. Liczba uzbieranych sc poprzez tą metodę zależy od tego jaki level ma owy boonie. Niektórzy w ten sposób uzbierali setki, a nawet tysiące star coins!



Sposób 3 KOŁA FORTUNY



Jezu, po co tu to dodałaś jak to jest oczywiste? Codziennie możemy zakręcić tak zwanym kołem fortuny. Na zwykłym możemy uzbierać 20, 40 lub nawet 120 sc, zaś na kole VIP możemy uzbierać nawet 200 sc! Ponadto, VIP'y mogą kręcić obydwoma kołami parę razy. VIP ZWYKŁY może kręcić 2 razy, Elite 3, a star 4. Płacąc 1 diamenta kręcisz nim jeszcze raz!



Sposób 4 VIP



Sposób dosyć można by powiedzieć ,,drogi'' i oczywisty no, ale cóż.... Kupując Tak zwanego VIP'a możemy uzbierać nawet 200 000 sc i dodatkowo codziennie dostajemy bonusy!



Sposób 5 GRANIE W GRY



Grając w gry możemy zarabiać naszą wirtualna walutę. Wiem, że wygrywając w casting możemy ponownie zakręcić kołem fortuny. Nie wiem jak jest w przypadku innych gier, ponieważ gram tylko w tę.



Sposób 6 STWÓRZ I OCEŃ



Jest to też ,,gra'' (tak jakby) Wybieramy rzecz bardziej popularną, jeśli odpowiemy dobrze dostajemy sc i fame. Zgłaszając nasz look bądż projekt dostajemy również fame



To wszystko co przygotowałam, mam nadzieje, że pomogłam! :)



MSP: Cool123leyla