Klaudistomis

Siema chciałbym się dopytac ludzi co myślą na temat obecnej jungli czy jest łatwa trudna czy kiedyś była lepsza jak tak to kiedy czy może teraz jest najlepsza oraz czy według was jungle to najlepsza rola w lola i czym gracie co sądzicie o zmianach w jungli zapraszam do dyskusji