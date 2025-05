Wiedźmin stworzony na podstawie baśni

Panplok

Myślę, że każdy z nas wychował się na baśniach braci Grimm, czy Hansa Christiana Andersena. Musiał to być również Andrzej Sapkowski, którego książki pełne są nawiązań, przytoczeń, odniesień lub parodii znanych baśni. Wydaje mi się, że dwa pierwsze dzieła napisane przez Sapkowskiego (dotyczące Wiedźmina) składające się z nowel, odnosiły się do jakiejś baśni. Również twórcy gry Wiedźmin 3 podążyli śladem mistrza pióra Sapkowskiego, czego dowiadujemy się nie tylko z malowniczej zaczarowanej krainie z księgi księżniczek. Właśnie tych nawiązań będę poszukiwał w swoim artykule.

Tytuł pierwszej książki z serii Wiedźmin zwał się ,,Ostatnie Życzenie'', wziął się od tytułu ostatniej noweli, jaką możemy w tej książce znaleźć. Zastanówmy się, patrząc na tytuł. Z czym nam kojarzy się życzenie? Z dżinem i trzema życzeniami. Klasyczny Aladyn! Z tym że w Wiedźminie dżiny raczej takie miłe nie były. Jaskier znajduje butelkę i wydaje mu się że uwalnia dżina, w rzeczywistości to Geralt wypuścił go z więzienia. Jaskier uradowany wypowiadał swoje życzenia i mało nie przypłacił tego życiem. Jest to bardzo ważna nowela w kwestii związku Geralta i Yennefer, ale na tą dwójkę przyjdzie jeszcze raz. Tak więc mamy pana dżina rodem z Aladyna. Jedziemy dalej!

Jeśli wspomniałem już Yennefer, zostańmy przy niej. Nowela pt. ,,Okruch Lodu'' przedstawia nam Yennefer jako panią lodu i wspomina o lodowym okruchu, który ,,wtyka'' mężczyzną w serce. Królowa Śniegu i Kaj z okruchem lodu w oku i sercu brzmi znajomo? O roztopach też w tej noweli była mowa.

Warto zaznaczyć, choć nie ma to związku z tematem pracy, pojawia się tu wzmianka o dzikim gonie.

Więc nasza Yennefer jest królową śniegu?

Z kolei ,,Ziarno prawdy'' opowie nam o bestii w zamku w środku lasu. Bestia jest zakochana w pięknej dziewczynie, którą zresztą przetrzymuje.

Mam nadzieję, że lubicie Disneyowską ,,Piękną i Bestię", bo ja bardzo.

Nowela ,,Kwestia Ceny'' jest całkiem ciekawą wariacją ,,Żabiego Króla''. Poznajemy tutaj losy królewny Pavetty zakochanej w Jeżu z Erenwaldu objętego klątwą, która zmienia go w jeża. Klątwa zostaje zdjęta z pomocą prawdziwej miłości i takie inne pierdoły, które dobrze znamy. Nie mniej jednak następna baśń do kolekcji.

,,Granica Możliwości'' sam nie do końca wiem co dokładnie jej główny wątek ma parodiować. Jednak znajdziemy tutaj dwie ciekawe wspominki. Pierwsza - Geralt zabija bazyliszka. W trakcie rozmowy wójta z miejscowymi bandziorami dowiadujemy się, że poszedł tam bez lustra, czyli poniekąd jak mówi polska legenda najskuteczniejszego sposobu na pozbycie się owego stwora.

Druga - wspomina o szewcu, który chciał zabić smoka z pomocą siarki i owcy. Taki to sprytny Dratewka... Właśnie nie! Mała anegdotka. Szewczyk Dratewka nie zabił smoka wawelskiego. Dokonał tego szewczyk Skuba! Dratewka pochodzi z kompletnie innej baśni. Ale też był szewcem.

,,Trochę poświęcenia'' - zatopiona kraina, skąd przybywają potwory morskie i jakiś gatunek utopców. Krótko i zwięźle nawiązujemy do Atlantydy. Więcej na ten temat wypowiadać się nie zamierzam. Chociaż to dobry film animowany.

Na tym myślę poprzestanę jeśli chodzi o książki oczywiście. Ale wierzcie mi jest tego więcej. I polecam przeczytać i odkryć to samemu.



Co do Wiedźmina 3 Dzikiego Gonu.

Podczas rozmowy z Keirą Metz mamy nawiązanie do kopciuszka. Dwie białe myszki zamieniają się w konie. Geralt szyderczo wypomina, że Keira zapomniała o dyni, którą mogła by zamienić w karocę. A w dalszym dialogu wychodzi na jaw straszne oblicze tej baśni. Kopciuszek był królewną, którą pożarł Zeugl i został po niej tylko bucik.

Wyprawa na Kłomnicę zabiera nas do Mysiej Wieży, zgodnie z legendami polskimi Annabele dzieli losy króla Popiela i zostaje pożarta żywcem przez szczury. Pomijam fakt, że klątwę z niej może zdjąć pocałunek prawdziwej miłości, to powinniście sami założyć.

Podczas śledztwa, w którym tropimy Dopplera w Novigradzie - złodzieja. Widzimy ślady kota, po podążeniu za nimi Geralt znajduje buty i rzuca nawiązaniem do Baśni ,,Kot w Butach''.

Na Wyspie Mgieł znajdujemy śpiącą Ciri i siedmiu krasnali... znaczy krasnoludów. Królewna Śnieżka się kłania.

Na jednej z plaż Geralt zarzucił mi tekstem: ,,Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę''. Ciekawe, czy Bilbo i Frollo Bagginsowie też tak mówili?

Nie chce wspominać tutaj zaczarowanej krainie w Toussaint, ponieważ pełno takich informacji można znaleźć w internecie, a ja skupię się raczej na rzeczach, na które mało osób zwraca uwagę, jednak kraina warta odnotowania.

Dziady odprawiane przez Guślarza, dość oczywiste i nie zgodzę się z tym, że nawiązują do cz. 2 ,,Dziadów'' Mickiewicza. Bo Adaśko opisał jedynie te praktyki koloryzując je literacko.

Łysa góra, zlot czarownic i trzy wiedźmy z Krzywuchowych Moczarów, klasyk jeśli chodzi o polskie legendy.

W misji drób w opałach spotykamy trójkę małych dzieci, które uciekły Nilfgardzkim żołnierzom. Jeden z nich przedstawiony zostaje nam imieniem Piotruś, a jego siostra oznajmia, że jest zwolennikiem chowania się w lesie i twierdzi, że nigdy nie dorośnie. Bardzo dobre nawiązanie do ,,Piotrusia Pana''



Mam nadzieję, że spodobało się wam tych naprawdę kilka nawiązań do baśni. Było trochę legend i fantastyki za co mam nadzieję mi wybaczycie. Ach! Przypomniało mi się zadanie nawiązujące do mitologii greckiej. W dodatku ,,Krew i Wino'' spotkamy drwala, który twierdzi, że z drzewa, które uderzył siekierą wyciekła krew. Drzewo nazwał Daphne i twierdził, że jest kobieta w nie zamieniona.

Zostawcie swoją opinię lub podzielcie się w komentarzu jakimś waszym nawiązaniem do baśni. Ja postaram się poszukać kolejnych małych nawiązań w Wiedźminie 3. I mam nadzieję, że część druga tego artykułu kiedyś się pojawi.