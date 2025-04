Sposób by wygrywać rankedy w League Of Legends?!

Zanim poznasz tajne techniki od Pro'sów oraz graczy którzy zarabiają na League Of Legends

odpowiedz na kilka pytań:

1. W Jakiej lidze się znajdujesz?

2. W jakiej lidze chciałbyś być?

3. Po co grasz rankedy w League Of Legends?

By dowiedzieć się co zrobić i czy odpowiedzi które udzieliłeś są dobre wejdź do artykułu.

Zacznijmy od pytań:

-Pierwsze pytanie nic nie znaczy.

-Drugie mówi ci o Twojej ambitności

-Trzecie najważniejsze: Jeśli odpowiedziałeś "By wygrywać" to wątpie ,że wyjdziesz z bronzu/golda

DRUGI WSTĘP

W Internecie jest wiele tego typu rad...Także nie są one oryginalne. Ale większość osób mówi "Graj tą czy inną postacią " "Pushuj wtedy lub nie wtedy"

Ja postaram się podpowiedzieć ci co robić bo chce sprawić ,żebyś zaczał myśleć inneczej, jak gracze z wyszych lig.

MAIN

Ale czym jest "Main"?

-Main: Postać którą lubisz grać, podoba ci się jej styl gry lub rola, umiesz nią grać (znasz różne tricki) umiesz nią wygrywać i przegrywać a gra tą postacią jest dla Ciebie przyjemna. POSTAĆ KTÓRĄ ZNASZ.



Jak znaleźć Maina?



-Spróbuj pograć różnymi postaciami, wybierz sobie ulubioną postać i zagraj każdą postacią z tej roli z 5-10 gier, jak ci się podoba daj jej szanse.

Znalazłem Maina! Mogę grać rankedy?



-To jest najtrudniejsze pytanie i odpowiedź zależy od Ciebie. Jak to jest ADC, TOP, MID to raczej nie, poćwicz Cs'owanie (Creeps Score czyli "Ilość zabitych przez Ciebie stworów")

-Jeśli jest to Support zobacz na niego Builda. Zazwyczaj są to tarcze,Wardy,Odkupienie...

-Jeśli jest to Jungle to powinnieneś spróbować. Jeśli wiesz ,że dobrze zgankujesz i będziesz pilnować spelli przeciwnego ADC powinnieneś dać rade.

Jako ADC powinnieneś osiągać około 100 stworków do 12 minuty.



To moze teraz opowiem trochę o Morganie, moim Main'ie.

Zazwyczaj w grach rankingowych Jungle/Support mają największy wpływ na rozgrywkę. Granie Supporta nigdy mi nie przeszkadzało.

Tylko znalezienie Supporta który ma CC, DMG oraz jest użyteczny dla drużyny nie jest łatwe. Ale w sezonie 7 dostaliśmy zmiany na przedmioty dla naszych wspierających przez które taka Morgana może też leczyć.

GRA

Ja mainuje Supporta i Mida dlatego opisze ich linie. Jako Top powinno się bezpiecznie pushować, jako Jungler gankować i zabierać przeciwnikowi jego Buff'y a jako Adc cs'ować i kite'ować przeciwnika do etapu w którym możemy zabijać.

Mid- Zazwyczaj najszybciej zdobywa first blood'a przez ganka od Junglera powinnien się skupić na CS i pozycji przeciwnego Junglera. Jak widzisz ,że był na midzie i poszedł w stronę smoka daj znak botowi by mógl się wycofać. Jesteś na środku mapy więc masz bliżej do Topa niż Bot, kiedy ma kłopoty pójdź tam

Support- To zależy od postaci... Albo farmicie i stoicie broniąc wieże albo TY jako support jesteś na środku lini walcząc z ich ADC i SUPPORTEM kiedy twój ADC ma dostęp do stworów a przeciwny ADC je traci. Powinnieneś schodzić na Mida, smoka, i możesz czasem kupić warda,



NAJWAŻNIEJSZE:



Jak wygrasz grę i przegrasz to i tak jesteś zawsze blizej celu.

Jak przegrasz gre to nie graj odrazu kolejnej, daj sobie chwile czasu.

Staraj się nie tiltować.

Jeśli przegrywacie 6 killi do 3 to nieznaczy ,że przegracie.

Starajcie się nie poddawać, a gdy wiesz ,że na twoim poziomie często tak robią to weż kolege: nie będą mogli się poddać

Nie graj jedną postacią, staraj się mieć ich kilka gdyż może zostać zbanowana...

Staraj się unikać stron jak OP.GG bo zazwyczaj stresują.





