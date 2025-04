Vitoslavian

Postanowiłem sprawdzić ile są warte skrzynki, sumując wszystkie ceny skinów ze skrzynek w jakości field-tested (zakładając że skiny wypadną nam raz w dobrej jakości, a raz w kiepskiej - wyciągnąłem z tego medianę). Nie liczyłem noży, które potencjalnie mogłyby nam wypaść, gdyż jest to zbyt mało prawdopodobne i w nie których skrzynkac jest zbyt wiele rodzajów noży, które mogłyby nam wypaść. Będą 3 części tego artykułu, w każdej po 5 skrzynek. Nie brałem pod uwagę skrzynek esportowych.

Pierwszą skrzynkę, którą weźmiemy pod lupę będzie skrzynka operacji Phoenix. Łączna cena skinów wyniosła 55,15 euro. Na wartość znacząco wpłynął skin AWP | Asiimov (35,91 EUR) oraz AK 47 | Redline (7,40 EUR). Skrzynka została wydana 11 czerwca 2014 roku.



Następna jest skrzynia operacji Breakout. Tutaj cena skinów dużo mniejsza, gdyż tylko 23,11 euro. Wartość podniósł skin M4A1-S | Cyrex (9,48 EUR) oraz P90 | Asiimov (5,23 EUR). Skrzynka została wydana 1 lipca 2014 roku.



Idziemy nieco do góry, gdyż kolejnym celem stała się skrzynka operacji Vanguard. Łączna cena skinów wyniosła 37,12 euro. Wartość podniosły skiny AK47 | Pustynny Bojownik (20,06 EUR) oraz P2000 | Żywiołak Ognia (5,67 EUR). Skrzynka została wydana 11 listopada 2014 roku.



Kolejna skrzynka - Chroma. Łączna cena skinów wyniosła 37,05 euro. Na wartości zyskała głównie dzięki AWP | Man'o'war (11,47 EUR) oraz Galil AR | Papla (13,72 EUR). Skrzynka miała premierę dnia 8 stycznia 2015 roku.



Ostatnią już skrzynką okazała się być skrzynia Huntsman. Łączna cena skinów wyniosła 54,94 euro. Wartość podniósł skin AK 47 | Wulkan (27,20 EUR). Skrzynka weszła do gry 1 maja 2014 roku.



Za nami 5 skrzyń, a przed nami kolejne 10! Ogólny ranking zamieszczę w ostatniej części tej serii. See you soon!