Czy warto kupować robuxy?

dziś chciałbym wyrazić swoje zdanie o robuxach i powiedzieć Wam czy warto je kupować. Ten artykuł jest głównie skierowany do osób które grają w Robloxa i zastanawiają się czy kupować robuxy czy może nie. Od razu powiem tylko, że napisałem tu o Builder clubie tylko dlatego, że to też jest jakiś sposób na dostanie robuxów, a własnie głownym tematem w tym były własnie robuxy.Jeśli kliknęliście w ten formularz to zapewne wiecie co to robuxy ale dla tych co nie wiedzą postaram się pokrótce powiedzieć.Robuxy to waluta w grze Roblox za którą możemy kupować najróżniejsze czapki, skrzydła, buzie, maski itd. Za robuxy możemy kupować także game passy w grach na Robloxie. Dla tych co nie wiedzą ta waluta wygląda tak:lecz to chyba każdy wie.Robuxy przydają się ale trzeba kupować coś co ci się na pewno przyda. Nie kupuj rzeczy nie potrzebnie. Ja bardzo polecam kupić robuxy ale jakie ich są ceny? No ceny nie są najmniejsze, a dokładnie te ceny to400 R$-4.95 dolarów (4,95 zł)800 R$-9.95 dolarów (38,07 zł)2000 R$-24.95 dolców (95,47 zł)(Tu przechodzimy już do bardzo dużych sum)4500 R$- 49.95 dolarów (191,09 zł)10000 R$-99.95 dolarów (328,37 zł)oraz już ostatnia oferta22500 R$-199.95 dolców (764,94 zł)Wszystkie przeliczenia były robione przez pewną stronę, żeby jej nie reklamować nie podam do niej linku.Są też doładowania Builders Club. Gdy je zakupimy dostajemy premię robuxową, możemy wchodzić do większej ilości grup i możemy tworzyć grupy (będę mówił tylko o robuxach bo to jest najważniejsze). Tych doładowań jest 3 (1 który każdy dostaje i 3 za pieniądze ale nie liczę tego 1).1 doładowanie nazywa sie po prostu classic (tak jest napisane na stronie Robloxa, ludzie mówią na to po prostu bc) i na miesiąc kosztuje22,76 zł a na zawsze kosztuje 220,35 złto doładowanie dodaje 15 robuxów dziennie.2 doładowanie fachowo nazywa się Turbo a ludzie mówią tbc. Na miesiąc kosztuje 45,72 zł a na zawsze 328.97 zł. Dodaje ono 35 robuxów dziennie.I ostatnie doładowanie Outrageous, normalnie obc, aż 60 robuxów dziennie, na miesiąc jego koszt to 76,36 a na zawsze 497,37 zł.Więc odpowiadając na pytanie z tytułu moim zdaniem jest warto kupować robuxy, wiem, kupowałem 3600. Ale oczywiście może macie inne zdanie jeśli tak to powiedzcie czy waszym zdaniem opłaca się kupować robuxy. Jak kupiliście to powiedzcie jaką sumę.Jeśli chcecie mieć robuxy a nie kupować ich musicie zrobić jedno: kupić builder club, jakikolwiek. To tylko 22 złote, a zarobić możecie na tym dużo robuxów.Ja osobiścienie polecam Wam korzystać ze stronek z darmowymi robuxami bo to tylko strata czasu to jest jedna wielka głupota i tyle.