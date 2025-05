Jakie gry są fajne na Robloxie?

malwqokqow

Siemka, chciałbym dziś wam przedstawić krótką listę fajnych gier z Robloxa. Jest to mój pierwszy artykuł jeśli mógłbym zrobić coś lepiej to napiszcie.

1. Pierwsza gra na tej liście to Welcome To Bloxburg. Choć ta gra kosztuje 25 robux'ów warto kupić robuxy i wydać na tą grę 25 robuxy. Welcome To Bloxburg to gra która w której musisz zbudować swój dom i kupować różne rzeczy do domu, oczywiście aby kupić jakieś rzeczy trzeba

pracować. Pracować można między innymi robić pizzę, dostarczać pizzę, sprzedawać lody itd. Gra jest bardzo rozbudowana i warto ją kupić.







2. Druga gra nazywa się Mad city. Jest to bardzo podobna gra do Jailbreaka ale troszkę lepsza (przynajmniej według mnie jest lepsza). Można być policjantem, przestępcą oraz bohaterem. Chyba większość osób już grało w tą grę. Aktualnie można obrabować takie miejsca jak: bank, klub nocny, sklep z biżuterią, kasyn i lotnisko. Można też obrabować poszczególne miejsca ale już nie dostaniecie tak dużo pieniędzy jak w tamtych wymienionych miejscach przeze mnie. Jest tu dużo aut które są do kupienia a twórca ciągle dodaje nowe miejsca do obrabowywania oraz nowe auta. O tej grze mógłbym jeszcze trochę napisać ale chce żeby to nie było za długie więc przechodzę do kolejnej gry.







3. Kolejna gra na mojej liście to Strucid. Strucid to strzelanka. Jest tu tryb Capture the flag, battle royale i Deadmatch. W grze jest dostępne 15 broni. Jest możliwość budowania i niszczenia budowli, i szczerze to nie wiem co jeszcze napisać o tej grze więc przejdźmy do następnej gry.







4. Już 4 gra na liście to Island Royale. Jest to gra typu battle royale, która jest bardzo rozbudowana, jest w niej wiele broni i różnych itemów które pomogą ci wygrać rundę. Rodzaje broni to Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary oraz Mytchic. Ja bardzo serdecznie polecam wam tą grę i sam uwielbiam w nią grać i jest to moja ulubiona gra z tej listy. Są tu też apteczki, potki, bardzo ładne ubrania i fajne emotki







5. Ostatnia, 5 gra na liście to Mega fun obby. W tej grze jest aktualnie 1750 stage'ów i jak sama nazwa wskazuje jest to obby. To obby jest najpopularniejsza gra tego typu. Wiele graczy ją bardzo lubi a wręcz uwielbia i ja do tego grona należę. Twórca ciągle dodaje nowe stage a gra jest bardzo wciągająca a stage są całkiem łatwe a jeśli by ci coś nie wychodziło możesz pominąć ten level.





Moim zdaniem najlepsza gra to Island royale. Czemu? Bo to bardzo rozbudowana gra i bardzo fajnie się w nią gra. Oczywiście wszystkie gry z tej listy są dobre ale najbardziej polecam zagrać w Island royale. Przepraszam też za tą słabą rozdzielczość miniaturki.