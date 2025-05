Path of Exile - Lore'owe Ciekawostki #1

Nataiwel

Witam wszystkich bardzo serdecznie!

Jestem od ponad czterech lat aktywnym graczem Path of Exile, które urzekło mnie nie tylko mechaniką, oprawą graficzną, ale również tłem fabularnym, często pomijanym i niezauważanym przez wielu graczy. Gra ma naprawdę interesującą fabułę oraz jest pełna ciekawostek/smaczków. Z tego powodu postanowiłem zrobić serię artykułów, w których postaram się przedstawić wszystkie ciekawe fakty jakie znam. Mam nadzieję, że będziecie czytać artykuły z ciekawością, a może nawet przekonają Was one do spróbowania swoich sił w PoE lub wgłębienia w lore gry. Zapraszam do czytania!



1. Elreon został wygnany do Wreaclast, ponieważ obraził Wysokiego Templariusza Volla publicznie nazywając go wiele razy idiotą.



2. Piety pracowała jako prostytutka, aby mieć możliwość eksperymentować z taumaturgią. Koniec końców została wzięta przez Dominusa pod opiekę.



3. Elder tak naprawdę nie jest poważnym zagrożeniem. Jest on prawdopodobnie pomniejszym sługą podległym znacznie potężniejszym istotom z pustki.



4. Tarkleigh i Lilly Roth pracowali razem jako przemytnicy, z tego co mówi Lilly również dochodziło w wyniku ich akcji do pobić. Ich związek rozpadł się, w momencie gdy Tarkleigh chciał założyć rodzinę, jednak Lilly okazała awersję co do tego pomysłu.



5. Kiedy Tasuni się urodził, został pozostawiony na równinach na śmierć. Powiedziane zostało, że powodem tego było to, że był od urodzenia "skażony" jednak zwracając uwagę na wojowniczą naturę Maraketh, powodem była ślepota dziecka.



6. "The Undisputed" divination card jest nawiązaniem do popularnego streamera Zizaran'a, który stworzył kiedyś najlepszą jednoręczną siekierę w historii PoE.



7. Przed próbą kontaktu z Bestią, cywilizacja Vaal liczyła miliony. Owa próba doprowadziła do katastrofy, którą przeżyło dokładnie 3126 osób.



8. Grając możemy zauważyć, że Leo posiada hak zamiast ręki. Jest to pozostałość po walce z małą dziewczynką, która odcięła mu rękę zardzewiałym sztyletem, ponieważ nie traktował jej poważnie.



9. Niewolnicy Karui byli karani wypaleniem oczu za spojrzenie na oblicze kobiety Oriatana.



10. Oak, Alira oraz Kraityn byli członkami Forest Encampment, oprócz tego byli najlepszymi kumplami. Pewnego dnia udali się do ruin Vaal, gdzie znaleźli tę samą konstrukcję, która jest ożywania do przywołania Vaal Oversoul. Walczyli o nią do momentu, ąż górna jej cześć uległa uszkodzeniu, a każdy z nich uciekł małym jej kawałkiem. Z powodu ich mocy, zaczęli używać ich jako amuletów, dzięki czemu stali się przywódcami bandytów.