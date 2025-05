Jak zdobywać klejnoty duszy?

Poruszając się w grze, zdałem sobie sprawę, że wielu ludzi, być może niewielu, ma wątpliwości co do najlepszych sposobów zdobywania klejnotów duszy. Zdając sobie z tego sprawę, postanowiłem zebrać tutaj wszystkie sposoby zdobywania klejnotów, abyś mógł wybrać najbardziej efektywny sposób, który przyniesie ci szybkie i satysfakcjonujące rezultaty, abyś mógł wygrać długo oczekiwaną nagrodę.

Codzienne logowanie

Codzienne logowanie to jeden z najprostszych sposobów na zdobywanie klejnotów duszy. Przy każdym logowaniu zyskujesz 5 Klejnotów Duszy, co daje łącznie 35 Kamieni Dusz na tydzień. To około 140 klejnotów miesięcznie. To może wzrosnąć do 200 klejnotów duszy, jeśli użyjesz run Mannaz. To może nie brzmieć dużo, ale na dłuższą metę będzie to miało wiele różnicy.

Zakończenie zadań gry

Jest to jeden z najszybszych sposobów zdobywania klejnotów, ponieważ grając w pojedynczą grę można zdobyć do 1080 klejnotów duszy lub więcej, jeśli używasz runy fehu. Jedyne, co musisz zrobić, to zagrać w grę, wykonać zadanie, zrób zrzut ekranu, jak pyta Misty, i poczekaj dzień lub dwa, aby uzyskać wymarzone punkty. Niektóre z nich trzeba pobrać, inne można odtwarzać w przeglądarce, a inne na telefonie komórkowym, to znaczy, że możesz cieszyć się zdobyciem klejnotów gdziekolwiek jesteś.

Oferty

Oferty są specjalnymi zadaniami, w których można zdobywać klejnoty, pobierając i grając w gry na telefonie komórkowym, odpowiadając na ankiety, jest to trochę trudne, ponieważ wyszukiwania mają "idealne profile", aby otrzymywać odpowiedzi, a także wiele innych. Niektóre oferują kilka klejnotów, inne trochę więcej, jednak niektóre muszą płacić za prawdziwe pieniądze. Te, które dostajesz bez konieczności płacenia za prawdziwe pieniądze, są zdecydowanie tego warte, już te z pieniędzmi decydujesz.

Mini-gry

Minigry to inny sposób na zdobywanie klejnotów, ale to trochę walki. W tych grach potrzeba dużo cierpliwości, niektóre wymagają dość długich wyników. Jeśli masz kogoś, kto lubi grać w takie gry, poproś go o zabawę, jeśli on lub ona to zaakceptuje, dostaniesz w zamian dobre klejnoty.

Pisanie artykułów

Czy lubisz pisać? Czy zawsze masz dostęp do najnowszych wiadomości ze świata IT i świata gier? Jest to z pewnością jeden z najszybszych sposobów szybkiego zdobywania klejnotów. Pisząc pojedynczy artykuł, możesz zdobyć do 1000 klejnotów. A jeśli możesz napisać wiele artykułów w krótkim czasie, otrzymasz nagrodę jeszcze szybciej.

Zapraszanie znajomych

Za każdego przyjaciela, którego zaprosisz, jeśli wygra co najmniej 1000 GA. dostajesz dużo klejnotów. Ta kwota wzrasta jeszcze bardziej, w zależności od liczby znajomych, których zaprosiłeś i przychodzi przez twój link. Ta wartość może osiągnąć więcej niż 1000 klejnotów.

Tworzenie filmów

Jeśli masz kanał na youtube, skorzystaj z okazji i nakręć film promocyjny na gamehag. Jeśli masz dużo punktów do odwiedzenia, możesz zdobyć wiele klejnotów za pośrednictwem wideo i dla każdej osoby, która przejdzie przez twój link polecający.

Inne

Możesz zdobyć dodatkowe punkty, oglądając stronę na Facebooku i publikując publiczny komentarz zawierający hashtag, który wygeneruje dla ciebie. W ciągu 24 godzin otrzymasz punkty. Możesz też kupić klejnoty, których trochę brakuje, aby zdobyć nagrodę.

Myślę, że wspomniałem o wszystkich sposobach zdobywania punktów. Jeśli zapomniałem, napisz w komentarzach. Mam nadzieję, że pomogłem wam pierwszoklasistom i przyszłym weteranom w grze.