Aion poradnik - kompletne podstawy cz. 6

Malfour

Witajcie! Dzisiaj zaprezentuje dla was poradnik dla początkujących do gry Aion. Opisywać w nim będę kompletne podstawy, które osoby spotykające się z gatunkiem MMORPG lub samą grą po raz pierwszy mogą uznać za przydatne. Jest to szósta część, a zarazem kontynuacja poradnika. Zapraszam do lektury!



W tym poradniku opiszę: interfejs, ustawienia czatu, informacje o kompasie i noszenie ciężkiego sprzętu.

Interfejs:

Możesz zobaczyć pozycję standardowego interfejsu Aion, naciskając przycisk [Wyświetl wideo].

Możesz zmienić ustawienia interfejsu w <Menu - System Menu - Opcje - Opcje gier>.

Zmień styl interfejsu - możesz wybrać jeden z dwóch stylów: HUD Top lub HUD Bottom.

Dostosuj rozmiar interfejsu użytkownika - możesz dostosować rozmiar wszystkich interfejsów i okien wyskakujących.

Pokaż dodatkowy pasek szybkiego wyboru - Możesz dodać lub usunąć maksymalnie 3 dodatkowe paski szybkiego dostępu.

Auto-Rozmieść system Windows - Możesz włączyć lub wyłączyć funkcję automatycznego rozmieszczania okien.

Display Quest NPC na mapie - Możesz włączać i wyłączać funkcję, która wyświetla Quest NPCs questów w toku na mapie.



Rozdzielanie kart w oknach czatu:

Przesunięcie kursora myszy nad okno rozmowy wyświetla ukryte karty.

Jeśli chcesz zobaczyć kilka okien czatu jednocześnie, kliknij karty za pomocą myszy i przeciągnij je w wybrane miejsce.



Ustawienia czatu:

Możesz otworzyć <Menu preferencji czatu>, klikając ikonę koła zębatego w oknie rozmowy.

Dodaj kartę - Możesz mieć do 6 kart czatów.

Usuń kartę - Usuwa bieżącą kartę. Ale nie można usunąć karty Wszystkie.

Zmień nazwę karty - zmienia nazwę aktualnej karty czatu. Nie możesz zmienić nazwy karty Wszystkie.

Opcje kart - Możesz dodać lub ukryć informacje wyświetlane na bieżącej karcie Czat. Kliknięcie palety kolorów zmienia kolor różnych typów wiadomości.

Zablokuj okno czatu - Blokuje rozmiar i pozycję okna czatu. Wybór <Odblokuj okno czatu> usuwa blokadę.

Resetuj okno czatu - Resetuje typ kart czatów i opcji kart do wartości domyślnej. Cztery domyślne zakładki to: Wszystkie, Normalny, Walka i Grupa.

Rozmiar czcionki - Dostosowuje rozmiar czcionki okna rozmowy <Duży, Normalny lub Mały>.

Emotikony - wybierz emotkę, którą Twoja postać będzie wyświetlała.



Przenoszenie okna czatu:

Po przesunięciu kursora myszy obok ikony koła zębatego w oknie rozmowy kursor zmieni się w strzałkę z krzyżykiem.

Możesz przenieść okno rozmowy, przesuwając mysz, naciskając lewy przycisk myszy.



Dostosowywanie rozmiaru okna czatu:

Kiedy przesuniesz kursor myszy nad zewnętrzną ramkę okna rozmowy, kursor zmieni się w strzałkę podwójnie zakończoną.

Możesz dostosować rozmiar okna czatu, przesuwając mysz, naciskając lewy przycisk myszy.



Informacje o kompasie:

Znaki wyświetlane na kompasie różnią się kolorem i kształtem w zależności od obiektu.

Żółta strzałka - NPC kampanii

Niebieska strzałka - Quest NPC

Zielona kropka - normalna NPC

Biała kropka - Pasywny Potwór

Czerwona kropka - Agresywny Potwór

Wybór agresywnego potwora dodaje pole widzenia do kompasu.



Noszenie ciężkiego sprzętu:

Możesz nosić sprzęt, klikając go dwukrotnie w oknie ekwipunku (I).

Zrób to samo, aby przenieść przedmiot, gdy kupujesz lub sprzedajesz.



To już wszystko. Mam nadzieję, że informacje podane przeze mnie okażą się użyteczne. Pozdrawiam!