DayZ-Dlaczego NIE warto kupić

Nie polecam kupywać tej gry na ten moment, bardziej denerwuje niz daje radość a nie o to w grach chodzi. DayZ jest grą jakby zapomnianą przez studio Bohemia, a niestety ponieważ ta gra ma duży potencjał ale niezbyt dużą bazę fanów co też zniechęca do gry.

Przedstawie wam powody dla których nie zechcecie kupić DayZ a nawet jeśli, to możecie się zniechęcić po zakupie"DayZ jest grą survivalową z elementami pvp". Prawda jest taka że survivalu w tej grze jest mało a pvp i interakcje z innymi graczami to kwintesencja tej gry. DayZ jest grą drogą. Niestety 28 euro to dużo jak na grę early access która zawiera wiele błędów, nawet w fallout 4 tyle ich nie było (albo ja ich tyle nie widziałem). Niestety ale lista bugów w DayZ jest długa ale moge podać pare przykładów:-śmierć bez żadnego powodu-niemożność podnoszenia przedmiotów położonych i podniesionych przez kogoś, te przedmioty po prostu leżą na ziemi-Błędy z renderowaniem otoczeniaZombie które powinny być czymś co ma dawać klimat po prostu irytują. Respi się ich adekwatnie do ilości graczy w danej miejscowości i czasami potrafią się zbugować i gonić cię przez baaaardzo długi czas(kiedy normalnie się męczą po chwili gonienia). Niestety bardzo wolny rozwój tej gry też doprowadza do szewskiej pasji. Update'y co pół roku to nie to czego gracze chcą. Swoją drogą DayZ miało wejść do bety w 2014 a do teraz jest w early access. DayZ staje się ogromną porażką zwłaszcza że Bohemia robi nadzieje na duże update'y a przez rok nie zrobili prawie nic poza zmienieniem zombie na gorsze, optymaliza ją i grafiki na ładniejszą