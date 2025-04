GEMER

Cześć, witam was w poradniku do broni AK-47 z CS GO. Dowiecie się jakie są rodzaje strzelania z tej broni. Poradnik jest skierowany w większości do rang od Silver 6 do kałacha, ale silvery też mogą wyciągnąć coś dla siebie. Miłego czytania ;)

Dzisiaj zajmiemy się rodzajem prowadzenia ognia z broni AK 47. Po pierwsze, wyróżniamy trzy typy strzelania z broni, czyli jest to pierwsze full auto, po drugie burst i trzecie tapowanie, inaczej pestkowanie. Najpopularniejszym z nich i chyba najczęściej używanym jest full auto. Jest to najtrudniejszy do opanowania rodzaje strzelania, ze względu na wzór rozrzutu tej broni, który wygląda tak: pierwsze dwa, trzy pociski lecą tam gdzie chcemy. Natomiast resztę należy kontrolować swoim celownikiem w dół, odpowiednio kierując go na boki. To jest moim zdaniem najlepszym sposobem na zabicie jednego lub kilku przeciwników na bliski lub nawet niekiedy na średni dystans. Jeśli weźmiemy sobie pod uwagę strzelanie full auto na daleki dystans to od razu pohamujcie swoje zapędy, ponieważ mamy małe prawdopodobieństwo, że kogoś zabijemy. Tym bardziej trafiając w głowę. Oczywiście jakąś szansę mamy, ale nie liczyłbym na szczęście. Przy full auto pociski lecą dosłownie w każdą stronę. Jest to trudno kontrolować. Im cel znajduje się od nas dalej, tym ciężej przy niepełnym full auto tracimy też cenny czas. Ponieważ w czasie kiedy my staramy się tam ze wszystkich sił kontrolowaćm to full auto, przeciwnik ma tyle czasu, że bez problemu nas zabiję. Jeśli natomiast znajdujemy się na średnim dystansie to nasze szanse na trafienie znacznie wzrastają w porównaniu do poprzedniej sytuacji, ponieważ: po pierwsze im bliżej celu jesteśmy, tym na ekranie jest oczywiście większy, a po drugie logiczne, że im większy cel tym łatwiej go trafić. Tym bardziej jeśli przeciwko akurat mamy kilku przed sobą, ale teraz sytuacja kiedy jesteśmy na bliskim dystansie lub nawet w sytuacji takiej "face to face". Full auto jest tutaj rekomendowanym typem strzelania, ponieważ mamy duże szanse na to, że szybko zabijemy jednego lub nawet kilku przeciwników naraz. Full auto przydaje się też w takich sytuacjach kiedy mamy kilku przeciwników w kilku różnych takich kierunkach wokół nas. Wtedy można się, że tak powiem przełączyć z targetu na target. Kiedy przeciwnik jest blisko można burstować albo tapować, ale to zajmie wtedy nieco czasu na stabilizację naszej broni, pomiędzy pierwszą, a drugą serią. Dlatego polecam używać full auto. Innym rodzajem jest burst i jest drugim najczęściej wykorzystywanym przez graczy sposobem strzelania zaraz obok full auto. Ponieważ mamy większe szanse, że trafi mi przeciwnika w głowę. Burst tostrzelanie seriami po dwa, trzy pociski z oddziałem czasowym między jedną a drugą serią. Dlaczego? Pierwsze 2 pociski trafiają mniej więcej w ten sam punkt, który celujemy. Natomiast pozostałe są już miejsca które trzeba kontrolować zjeżdżając celownikiem lekko w dół. Burst nadaje się na każdy dystans. Na bliski, średni, daleki. Jest to według mnie najpewniejszy rodzaj strzelania, dlatego polecam akurat używać bursta na daleki oraz średni dystans. No i na końcu mamy ostatni rodzaj strzelania czyli "one tapowanie", czyli inaczej mówiąc pestkowanie. Przy tym rodzaju strzelania wziąłem pod uwagę AK47, ponieważ z tej broni głowy to tzw. One shot one Kill. Natomiast z obydwu m4'ek trzeba minimum dwa strzały w głowę, aby zabić. Pestkować można zawsze niezależnie od dystansu, ponieważ pierwszy pocisk wystrzelony z kałacha jest dokładny i leci tam gdzie wskazuje akurat celownik, ale najlepiej według mnie tapować na dalekie dystanse, ponieważ jeśli dobrze się w celujemy w głowę przeciwnika i puścimy jedną pestkę to spokojnie zabijemy. tTym bardziej po update, dotyczącymi zmiany odnawianie stabilizacji broni ak 47. Strzelając burst oraz zmniejszając ten czas stabilizacji, czyli pomiędzy jedną i drugą serią możemy mieszać sobie strzelę burstem z pestkowaniem, ponieważ strzelając seriami i zaraz pestkując, w międzyczasie bron staje się celniejsza. Nasza broń odzyskuje stabilność następny strzał jest bardzo celny. Kiedyś trzeba było trochę dłużej poczekać, aż masza broń będzie znowu celna po pierwszej serii, natomiast teraz nie ma z tym najmniejszego absolutnie problemu. To tyle jeśli chodzi o strzelanie z AK 47. Dziękuje, do kolejnego, cześć.